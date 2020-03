The Voice 2020 – Battles : Marc Lavoine ébranlé, Lara Fabian bouscule les règles

Après avoir convaincu les coachs de The Voice, Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine, les jeunes talents se sont affrontés lors des premières battles ce samedi 7 mars 2020. Par groupe de deux, ils ont chanté sur la même chanson. Mais seul un talent sur deux a pu valider son ticket pour la prochaine étape, celle des KO, et pour l'autre, c'est la fin de l'aventure. Car cette année, on vous le rappelle, aucun vol de talent n'est possible par les coachs.

C'est donc une nouvelle compétition qui a débuté. Qui s'est démarqué lors de ces premiers face-à-face ? Qui n'a pas fait le poids ? Résumé de cette nouvelle soirée haute en couleur.

Équipe d'Amel Bent

Battle entre Tom et Alexia

Alexia, c'est la puissance vocale mêlée à une douceur innée. Sa maîtrise et sa technique font d'ores et déjà d'elle une grande chanteuse. Tom de son côté avait fait mouche lors de son audition à l'aveugle en s'accompagnant de son piano pour offrir une reprise magique de Let It Be des Beatles. C'est un artiste un peu moins expérimenté que d'autres, mais déjà très prometteur. Sur le titre de Zayn Malik et Sia, Dusk 'till Down, Alexia et Tom ont tout donné pour espérer se maintenir dans la compétition. Lors des répétitions, Alexia a du mal à atteindre les notes demandées et même à se libérer. Quant à Tom, il perd ses moyens et apparaît perdu au moment d'apprendre la chanson. Sur scène, le challenge est relevé haut la main. "C'était génial ! Je suis hyper fière !", s'exclame Amel Bent. Leurs deux voix complètement différentes, mais tout aussi charmantes rendent le choix difficile. D'ailleurs, Lara Fabian s'abstient de les départager, tant elle a un coup de coeur pour les deux. Mais Amel Bent n'a pas cette chance et décide finalement de garder Tom. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Rita et Melody

Rita et Melody jouent leur place dans l'aventure sur le titre Back to Black de la légendaire et regrettée Amy Winehouse. Amel Bent se retrouve dans une impasse avec une Melody qui n'arrive pas à s'approprier la chanson et à l'inverse, Rita qui en fait beaucoup trop. Ses commentaires et remarques déstabilisent ses talents. Mais à force de travail, elles ont réussi à proposer une interprétation d'enfer sur le plateau de TF1. "Je vous ai retrouvés comme quand je vous ai rencontrés en appuyant sur ce bouton rouge, avec vos faiblesses et vos grandes voix", explique Amel Bent. Elle décide de garder Rita. Elle est qualifiée pour les KO.

Équipe de Marc Lavoine

Battle entre Kevin et Antoine

Sur le titre Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor, Marc Lavoine a choisi de faire s'affronter Kevin et Antoine sur une chanson très difficile qui ne peut pas souffrir de la moindre fausseté. Marc Lavoine croit en ses protégés pour offrir une prestation mémorable. D'un côté, il y a le mystérieux Kevin au grain de voix audacieux. De l'autre, il y a le phénomène Antoine, qui avait fait l'unanimité lors de son audition à l'aveugle. "C'est une étoile", estime Marc Lavoine. "Les deux possèdent cette capacité à la grâce", poursuit-il. Sur scène, l'émotion est à son apogée. "Franchement, vous m'avez eu ce soir. Je suis vraiment très très comblé", dit-il, bouleversé. Même son de cloche du côté de Lara Fabian qui se dit très touchée. Amel Bent y reconnaît une poésie bouleversante. Il est temps de choisir pour Marc Lavoine qui décide de garder Antoine. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Don Pierre et Louise

Louise, la timide artiste d'une simplicité et d'une douceur charmante avait bouleversé Marc Lavoine lors de sa première prestation. Il en est de même pour Don Pierre, qui avait séduit grâce à sa voix apaisante au fort potentiel. Ensemble, ils ont été choisis pour chanter Dis-lui toi que je t'aime de Vanessa Paradis. Leur association est poétique, mais il demeure malgré tout une difficulté pour tous les deux à s'imposer. Marc Lavoine est obligé de taper du point lors des répétitions. Sur scène, Don Pierre et Louise se laissent porter par leur sensibilité, ce qui donne un duo d'exception à l'équilibre parfait. Marc Lavoine ne retient pas ses larmes. "C'était très beau, c'est à l'image de Marc. Il y avait beaucoup de charme et d'élégance", estime Pascal Obispo le temps que son ami se remette de ses émotions. Malheureusement, Marc Lavoine doit se séparer d'un des deux et c'est avec beaucoup de difficulté qu'il prend la décision de garder Louise. Elle est qualifiée pour les KO.

Battle entre La Rafa Mia et Yoann

Le trio familial et Yoann s'affrontent sur la chanson La Fille du Père Noël de Jacques Dutronc. À l'image de son interprète, ce morceau requiert de la provocation. Il s'agit d'une battle à risque, pas facile à organiser étant donné qu'il s'agit d'un trio face à une seule personne. Il est important pour Marc Lavoine d'entendre les voix de chacun pour les mettre en valeur les uns et les autres. La cohésion musicale est indispensable. Pour Yoann, grand fan de Jacques Dutronc, son challenge est de s'approprier la chanson. Il y a donc foule sur scène lors de leur passage. À l'unanimité, ce groupe recomposé fonctionne et suscite une folle ambiance. "C'est où qu'on achète les tickets pour voir le concert", lâche Amel Bent, conquise. Marc Lavoine décide de garder Yoann. Il est qualifié pour les KO.

É quipe de Pascal Obispo

Battle entre Verushka et Samson

Verushka, la performeuse à la forte personnalité et à la voix particulière peut faire beaucoup et a réalisé une performance très intense lors de son audition à l'aveugle. Elle affronte Samson, jeune artiste de tout juste 21 ans à la voix puissante. Ils se disputent leur place sur le titre Que je t'aime de Johnny Hallyday. Le but est que l'émotion prime sur scène, Samson et Verushka doivent se faire une déclaration. Aux répétitions, Verushka envoie tout de suite une grosse énergie, à l'inverse de Samson qui peine à se lâcher. Une fois sur scène, leur duo fonctionne du tonnerre. Les coachs sont bluffés. "C'est très très dur", lâche Amel Bent. Pour Lara Fabian, c'est Samson qui remporte ce premier duel. "D'abord merci de m'avoir fait confiance et ne m'en voulez pas", s'exprime enfin Pascal Obispo pour qui l'heure du choix a sonné. Il décide de garder Verushka. Elle est qualifiée pour les KO.

Battle entre Joséphine et Laure

Aux auditions à l'aveugle, Laure avait bouleversé Pascal Obispo. Sa puissance, sa justesse et son interprétation sans fautes lui avaient même valu d'être invitée sur la tournée de Lara Fabian. Joséphine alias Baby J, est impressionnante pour son jeune âge. Les deux jeunes femmes vont chanter sur le titre des Rita Mitsouko, C'est comme ça. Le but est de faire le show à fond, mais dès les répétitions, Joséphine rencontre des problèmes de rythme, tandis que Laure n'arrive pas à se lâcher. Mais peu à peu, le duo fonctionne et Pascal Obispo se met déjà à angoisser sur le moment fatidique où il devra les départager. Le rock s'est clairement invité sur scène lors de leur prestation. Elles mettent le feu sur le plateau et sont saluées à l'unanimité par les coachs. Pascal Obispo décide de garder Joséphine. Elle est qualifiée pour les KO.

É quipe de Lara Fabian

Battle entre Sam et Romain

Romain est un push de dernière seconde qui a un aplomb incroyable, et Sam a séduit d'entrée avec sa culture rock. Ce dernier est bien évidemment soutenu par sa chérie Alexia, elle aussi candidate de cette saison de The Voice dans l'équipe d'Amel Bent. Lara Fabian a décidé de les faire se mélanger sur une chanson d'un autre coach. Double pression pour les talents. Mais elle en est sûre, le résultat sera époustouflant. Sur scène, le public découvre que le duo masculin tente sa chance sur un célèbre tube de Pascal Obispo, Fan. Pari réussi puisque Sam et Romain ambiancent les coachs avec une certaine aisance. Malheureusement pour Romain, ces derniers semblent davantage conquis par la folie et l'audace de son rival. Néanmoins, leur complicité et leur complémentarité ont donné du fil à retordre à Lara Fabian. Mais pas moyen d'y échapper, la jolie blonde de 50 ans doit choisir. Elle décide de garder Sam. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Maria, Amaury et Sheyen

Ayant fini les auditions à l'aveugle avec un talent en moins par rapport à ses camarades, Lara Fabian s'est retrouvée bien malgré elle avec une équipe impaire composée de 13 membres. Ce qui l'a contrainte à former un groupe de trois personnes. Maria, la voix céleste, Amaury, le garçon atypique et Sheyen, la country girl. Ensemble, ils ont interprété You Raise Me up de Secret Garden. Les répétitions sont donc plus compliquées pour Lara Fabian qui tente tant bien que mal de faire ressortir la singularité de chacun. Pour les talents, la difficulté est de s'imposer, surtout pour Amaury, le seul homme, qui doit être la voix qui détonne parmi le trio et en faire son arme.

Sur scène, la magie opère dès les premières notes de la chanson chantée par Maria, laquelle émeut une nouvelle fois sa coach Lara Fabian. Amaury en rajoute une couche avec sa technique parfaite. Et Sheyen vient concrétiser le tout. Amel Bent et Pascal Obispo se retrouvent en larmes. À l'unanimité, ils considèrent qu'il s'agit d'une des plus belles performances depuis le début du jeu. Malgré la difficulté, Lara Fabian décide de garder Sheyen. Elle est qualifiée pour les KO. Mais surprise ! Lara Fabian fait une requête spéciale à Nikos Aliagas, encore jamais vue dans l'histoire de The Voice. Elle demande le droit de garder un talent en plus afin d'être au même niveau que ses comparses. Avec la réponse favorable de la production, Lara Fabian permet à Maria de rester dans l'aventure.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Pascal Obispo : Verushka, Joséphine

Reste à passer en battle : Jonathan, Pia, Abi, Akob, Raimana, Tristan, Nessa, Tirso, Antoine, Ludisou & Nathan

Lara Fabian : Sam, Sheyen, Maria

Reste à passer en battle : Romain, Jimmy, Emmanuel, Nataly, Gustine, Margau, Enzo, Maxim, Matteo

Amel Bent : Tom, Rita

Reste à passer en battle : Toni, Terence, Faiz, Melba, Riadh, Mareva, Isilde, Sarah, Manne, Anna

Marc Lavoine : Antoine, Louise, Yoann

Reste à passer en battle : Michaël, Antony, Ifè, Kim, Julian, Luis, Pierre, Kaël