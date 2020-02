The Voice 2020 : Du jamais vu ! L'équipe d'un coach reste incomplète...

Nouvelle semaine, nouveaux talents ! Samedi 29 février 2020, The Voice était de retour sur TF1 pour le septième et ultime épisode des auditions à l'aveugle. Les coachs, Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent n'ont pas été déçus par les derniers artistes en herbe qui se sont présentés devant eux. Ils se sont montrés intraitables pour les recruter et ainsi compléter leurs équipes respectives.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

MANNE : ONE KISS – CALVIN HARRIS, DUA LIPA

Manne à 22 ans et travaille dans une chocolaterie. Il s'agit d'une véritable passion pour cette grande gourmande, mais la chanson n'est jamais bien loin pour la compléter, même lors de ses heures de travail. Son rêve finalement est de vivre de la musique. Manne propose une prestation réussie sur le plateau de The Voice et bluffe d'entrée Amel Bent avec sa version du morceau One Kiss de Calvin Harris et Dua Lipa. En seulement quelques secondes, cette dernière appuie sur le fameux buzzer rouge et commence à s'ambiancer. "J'aimerais chanter comme tu viens de chanter", finit-elle même par reconnaître.

Manne intègre l'équipe de Amel Bent.

MATTEO : LA WALLY – MARIA CALLAS

Matteo est un phénomène ! Grâce à sa voix androgyne, il s'attire les faveurs des quatre coachs sur une reprise de la très populaire et très audacieuse chanson de Maria Callas. Le jeune homme obtient même une standing ovation. "C'est un don. Faut avoir un peu de cojones", lui lâche Pascal Obispo. Ses collègues ne tarissent pas d'éloges à son sujet non plus et se disent honorés de sa présence sur scène. Matteo ne retient pas ses larmes face aux compliments et transmet son émotion aux coachs. "Tu es un ange", lui assène Marc Lavoine bouleversé. Désormais, Matteo promet de nous surprendre dans la suite de la compétition.

Matteo intègre l'équipe de Lara Fabian.

ANTOINE : WHERE IS MY MIND – PIXIES

Antoine, 21 ans, se fait aussi appeler Owlite. Du haut de ses 1,97 m, il a une voix très particulière qui porte à confusion au sujet de son genre. Étudiant en école de commerce, il a commencé la musique par curiosité, puis a développé ses multiples capacités vocales. Conscient de sa singularité, il ne veut plus se cacher derrière la casquette de compositeur et veut goûter au feu des projecteurs. The Voice apparaît comme une expérience folle puisqu'il s'agit de sa première scène aussi grosse.

Antoine intègre l'équipe de Pascal Obispo.

KAËL : STILL LOVING YOU – SCORPIONS

Kaël, 37 ans, vient du Sud, mais vit à Paris depuis six ans pour vivre de sa passion, la musique. Un choix qui a été difficile à faire puisqu'en contrepartie, il a laissé sa fille, Lola, âgée de 10 ans avec sa mère en Ardèche. Jusqu'à présent, Kaël a réussi à dégoter quelques contrats pour des soirées privées, concerts, mariage... Mais c'est la première fois de sa vie qu'il monte sur un plateau de télé.

Très stressé, il a préféré venir seul à son audition à l'aveugle, sans se douter que Lola est en réalité en coulisses pour le soutenir. Marc Lavoine est le seul à se retourner pour le recruter, et ce n'est pas pour lui déplaire, car le chanteur a tout bonnement adoré la performance de son nouveau talent. Cerise sur le gâteau, la jeune Lola vient rejoindre son papa sur scène. Très émus, le père et sa fille fondent en larmes et se prennent dans les bras.

Kaël intègre l'équipe de Marc Lavoine.

DON PIERRE : DU BOUT DES LÈVRES – BARBARA

Don Pierre a fait sensation avec sa version revisitée du célèbre titre de Barbara. Simplement accompagné de sa guitare acoustique, le jeune Corse de 21 ans a suscité l'émotion sur le plateau et il a presque fait l'unanimité. "Vous m'avez totalement séduite", lui lâche Lara Fabian. Pascal Obispo a apprécié que Don Pierre soit complètement en phase avec le texte de la chanson, à tel point qu'il a pensé qu'il l'avait composée lui-même. Même son de cloche du côté de Marc Lavoine, qui se dit "charmé" par la prestation du jeune homme. Venu avec une idée déjà en tête, Don Pierre reste fidèle à son désir pour choisir son coach.

Don Pierre intègre l'équipe de Marc Lavoine.

LUDISOU ET NATHAN : RAVORAVO – MIKA SY DAVIS

Ludisou (20 ans) et Nathan (17 ans) sont frère et soeur et meilleurs amis. Ils partagent une relation très fusionnelle malgré leurs trois ans d'écart. Débarqués tout droit de Toulouse, ils sont originaires de Madasgacar et c'est d'ailleurs dans ce pays qu'ils ont entamé leur carrière de musiciens. Alors qu'ils n'étaient qu'enfants, leur mère a posté une vidéo sur le Net dévoilant leur talent. Ni une ni deux, ils ont fait le buzz sur "les petites télé malgaches". Frais, joyeux, et avec une tendance pop, Ludisou et Nathan ont apporté le soleil sur le plateau de The Voice, faisant danser le public au passage. "On a envie de faire de la musique avec vous, de danser avec vous... Même Lara dansait derrière son siège", lâche un Pascal Obispo séduit.

Ludisou et Nathan intègrent l'équipe de Pascal Obispo.

ANNA : TA REINE – ANGÈLE

Anna à 16 ans et nous vient du Portugal. Depuis 2013 toutefois, elle poursuit ses études en France. Un changement radical de vie pour la jeune fille aux cheveux bleus qui a eu du mal à s'intégrer au début. C'est dans la musique qu'elle a trouvé refuge. "J'ai l'impression qu'on m'écoute plus quand je chante que quand je parle", estime-t-elle.

The Voice représente un rêve pour Anna qui ne s'est pas trompée de voie puisque sa facilité à délivrer beaucoup d'émotions et son grain de folie ont eu vite fait d'intriguer Lara Fabian et Amel Bent, les deux seuls coachs à ne pas avoir complété leurs équipes. Problème, Anna est la dernière candidate à se présenter. Ainsi, seule l'une des deux stars pourra compléter sa brigade avec ce 14e membre. En revanche, celle qui sera laissée sur la touche devra poursuivre la compétition avec un talent en moins. Une grande première dans l'histoire de The Voice !

Anna intègre l'équipe de Amel Bent.

Rendez-vous la semaine prochaine pour la première soirée des battles !

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Pascal Obispo: Joséphine, Veroushka, Jonathan, Pia, Abi, Akob, Raimana, Tristan, Laure, Samson, Nessa, Tirso, Antoine, Ludisou & Nathan

Marc Lavoine : Michaël, Antoine, Louise, Antony, Ifè, Kim, Julian, Yoann, La Rafa Mia, Luis, Kevin, Pierre, Kaël, Don Pierre

Amel Bent : Alexia, Toni, Terence, Rita, Faiz, Melba, Tom, Riadh, Melody, Mareva, Isilde, Sarah, Manne, Anna

Lara Fabian : Sam, Maria, Romain, Jimmy, Sheyen, Emmanuel, Amaury, Nataly, Gustine, Margau, Enzo, Maxim, Matteo