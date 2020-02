The Voice 2020 - Laure rejoint Lara Fabian sur sa tournée : "C'est un rêve !"

Samedi 15 février 2020, les téléspectateurs ont pu découvrir Laure au cours du cinquième numéro des auditions à l'aveugle de The Voice. A seulement 26 ans, la jeune femme a épaté avec sa reprise d'un morceau de Tina Arena. Hormis Marc Lavoine, tous les coachs se sont retournés et levés pour l'applaudir. De la surprise du côté de Pascal Obispo, des "frissons monstrueux" pour Lara Fabian... Aucun doute, Laure a sa place dans le concours. Lara Fabian prend même l'initiative de l'inviter lors de son concert à l'Olympia dans le cadre de sa tournée. "Je choisis une personne par ville et pour Paris ce sera vous", a expliqué la chanteuse. De beaux cadeaux pour la jolie brune qui revient sur ce moment fort en émotion pour Purepeople.com.

Vous avez été invitée sur la tournée de Lara Fabian. Quel effet ça fait ?

Laure : Waaaaa ! Ça fait un effet de ouf ! On arrive pas à y croire, on a hâte, on compte les secondes, les jours. Dans ma tête je vois la petite Laure qui a 5 ou 6 ans et qui chante toutes ses chansons. Vous m'auriez dit il y a quelques années que je chanterai sur scène avec Lara Fabian, je vous aurais dit 'n'importe quoi !' C'est juste un rêve qui se réalise. Ce sera le 24 ou bien le 25 mars prochain.

Comment vous préparez-vous ?

Je médite beaucoup (rires). Puisque j'ai beaucoup de mal à y croire, j'ai un rire un peu nerveux, je suis très expressive sur ma joie donc j'essaye de méditer, d'être un maximum pro, je prépare ma voix et je m'imagine la situation dans ma tête tout le temps. Je me demande comment je vais pouvoir la remercier de ce cadeau énorme qu'elle me fait. Je ne sais pas si on peut vraiment se préparer.

Que pensiez-vous de Lara Fabian avant de la rencontrer ?

C'est une étoile. Cette dame, elle m'a tout appris. Elle m'a appris le charisme, elle m'a appris à chanter, elle m'a appris la scène, elle m'a donné l'amour de ça. Je l'observais tout le temps, tout ce qu'elle faisait. C'est un exemple cette femme. Elle fait tout avec une pudeur et un professionnalisme... Je suis en admiration. Je la vois comme ma prof (rires).

Pourtant, vous choisissez d'intégrer l'équipe de Pascal Obispo. Pourquoi ?

J'avais vraiment du mal à expliquer ce choix, même à moi-même. J'ai eu beaucoup de mal à choisir, il était 1h du matin, le stress est monté très vite et puis j'avais vraiment plein d'émotions à gérer et je ne voulais décevoir personne. J'avais une énorme pression. Mais je pense que ce qui m'a fait choisir Pascal, c'est le fait qu'il se soit retourné en premier. Il était extrêmement ému par ma prestation. Il y a aussi une forme de challenge. J'étais curieuse de voir ce qu'il pouvait se passer avec lui.

Qu'espérez-vous de cette expérience The Voice ?

J'espère que ça m'amènera le plus loin possible. Si je pouvais en faire une carrière, merci quoi ! Continuer de chanter c'est tout ce que je souhaite, je suis faite pour ça. J'ai déjà fait de magnifiques rencontres avec des artistes incroyables, des talents fous ! Rien que ça, ça enrichit et de toute façon, je compte continuer à travailler dur. Ne pas lâcher, jamais.

