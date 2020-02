The Voice 2020 : Marc Lavoine et Pascal Obispo en désaccord, Amel Bent boudée

Nouvelle semaine, nouveaux talents ! Samedi 15 février 2020, The Voice était de retour sur TF1 pour le cinquième épisode des auditions à l'aveugle. Les coachs, Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent n'ont pas été déçus par les artistes en herbe qui se sont présentés devant eux.

Si vous avez manqué cette émission, cet article est fait pour vous !

TRISTAN : ANDY - LES RITA MITSOUKO

Tristan a 22 ans et rien ne le prédestinait à se lancer dans la musique. Il y a quelques mois, il voulait faire médecine dans le but de devenir chirurgien cardio-vasculaire. Et puis il a eu un déclic, a laissé tombé la médecine et s'est consacré à sa véritable passion. En participant à The Voice, Tristan attend simplement des avis ou un signe qui le pousse à continuer sur sa lancée. "Si les coachs se retournent, ça me prouvera que j'ai eu raison de croire en moi."

Tristan fait fort en reprenant le mythique tube des Rita Mitsouko, Andy. Accompagné de sa guitare et de sa voix au timbre particulier, il est convaincant pour Marc Lavoine et Pascal Obispo. En plus de le trouver talentueux, ce dernier estime qu'il est "sympathique et drôle". C'est pourquoi il n'attend qu'une chose, que le candidat lui dise "oui".

Tristan intègre l'équipe de Pascal Obispo.

MARGAU : EN ROUGE ET NOIR - JEANNE MAS

Margau, 19 ans, vient de Montréal. Sa mère donnait des cours de chant lorsqu'elle était petite et elle suivait les cours comme une élève. Son but a toujours été d'être chanteuse. The Voice n'est pas un terrain totalement inconnu pour elle puisqu'elle a déjà participé à La Voix à Montréal, où elle a réussi à atteindre les quarts de finale. Sa carrière au Canada a décollé et elle a pu sortir son premier album. Dans la foulée, elle tombe amoureuse de Raphaël et décide de le suivre en France alors qu'il y est muté avec son équipe de hockey. Elle espère désormais séduire le public français.

Avec sa reprise très douce du tube de Jeanne Mas, Margau suscite l'émotion. Un par un, les coachs se retournent, complètement sous le charme de la jolie rousse. Lara Fabian a même les larmes aux yeux. D'ailleurs, instinctivement, la chanteuse retrouve son accent du Québec, elle qui a longtemps vécu là-bas. "C'est une terre qui m'appelle, c'est un accent qui m'appelle. Quand je t'ai entendu chanter, quelque chose en moi a résonné super fort alors c'est sûr que je te veux", a-t-elle adressé à Margau.

Margau intègre l'équipe de Lara Fabian.

MÉLODIE : I'D RATHER GO BLIND - ETTA JAMES

Mélodie, 29 ans, est née à Bordeaux mais vit depuis trois ans à Moorea, île de Polynésie Française proche de Tahiti. Avec son compagnon, elle est devenue agricultrice mais à côté de ça, elle chante. The Voice apparaît comme un véritable challenge.

Dès les premières minutes, Mélodie séduit Amel Bent et Pascal Obispo grâce à son énergie folle et sa voix puissante. Leurs deux derniers camarades ne mettent pas beaucoup de temps à suivre le mouvement. "Je ne veux pas être vulgaire mais tu as vraiment une putain de voix", lâche notamment Pascal Obispo. "Tu nous a abattu par ton talent", surenchérit Amel Bent.

Mélodie intègre l'équipe de Amel Bent.

MANU, ADRIEN ET RAPHAËL : CLANDESTINO - MANU CHAO

Au tour d'un trio atypique de se présenter sur scène. Il s'agit d'un père et de ses deux fils : Manu, l'aîné de 27 ans, Adrien 24 ans et le papa Raphaël. Ensemble, ils forment La Familia et cherchent à voir où leur aventure peut les mener. "Que ça se retourne ou pas, qu'on plaise ou non, je suis très fier de nous", lâche Manu.

C'est tous les trois très émus qu'ils constatent que leur prestation a touché Pascal Obispo et Marc Lavoine. D'autant plus que cette chanson est importante pour eux. Raphaël explique que ses parents qui étaient espagnols ont dû se réfugier en France à l'époque de la dictature de Franco. Une histoire qui a poussé Pascal Obispo à se confier à son tour. "Mon grand-père, Mariano Obispo, a été aussi obligé de s'exiler dans le Médoc, comme beaucoup de basques, et fuir le régime de Franco. Mon grand-père est devenu vigneron, mon père a été élevé là-bas, moi j'ai pris un autre chemin mais ces racines je les comprend bien. Si je me suis retourné, c'est que ça m'a touché et je comprends mieux maintenant avec vos explications", lâche-t-il très ému avant de verser quelques larmes.

Manu, Adrien et Raphaël intègrent l'équipe de Marc Lavoine.

LAURE : JE M'APPELLE BAGDAT - TINA ARENA

Laure a 26 ans et vit à Créteil. Elle étudie la musique et chante depuis son tout jeune âge. Après le Bac, elle comprend qu'il faut qu'elle se lance dans la musique. Malheureusement, elle tombe malade. Atteinte d'une maladie au foie qui se présente comme de l'arthrose dans tout le corps, ses cordes vocales finissent par être touchées et pendant deux ans, elle était en apnée, avec le stress constant de ne pas retrouver sa voix. Laure devait même se balader avec une étiquette indiquant qu'elle ne pouvait pas parler. Sa vie a alors plongé dans le silence. Une fois guérie, elle intègre enfin l'école de ses rêves. Véritable survivante, elle ne pouvait pas laisser sa chance et passer à côté de The Voice.

Sa patience et ses efforts n'auront pas été vains puisque Laure fait presque l'unanimité. Seul Marc Lavoine ne s'est pas retourné. Une fois la pression redescendue, Laure ne peut d'ailleurs pas s'empêcher de rire, de quoi pousser les coachs à l'imiter. De la surprise du côté de Pascal Obispo, des "frissons monstrueux" pour Lara Fabian... Aucun doute, Laure a sa place dans le concours. Lara Fabian décide même de l'inviter lors de son concert à l'Olympia pour chanter une chanson avec elle. "Je choisis une personne par ville et pour Paris ce sera vous." De beaux cadeaux pour la jolie brune qui revient de loin.

Laure intègre l'équipe de Pascal Obispo.

LUIS : MELODY NELSON - SERGE GAINSBOURG

Luis, originaire de la Ciota, a 28 ans. Il est littéralement tombé dans la musique quand il était petit puisque son père est bassiste et sa mère chanteuse.

Il séduit dès les premières notes, à tel point que Marc Lavoine prend les devants et bloque son ami Pascal Obispo. C'est la troisième fois depuis le début de la saison que le chanteur est privé de ses chances de recruter un talent. "Je me suis permis de bloquer Pascal parce que je pensais que tu irais chez lui et je trouvais ça assez injuste", s'amuse Marc Lavoine. "Je le savais, je t'attendais salopard", dit Pascal Obispo en faisant semblant d'étrangler son ami. Encore une fois, les filles restent sur la touche, ne sachant pas trop quoi faire de "cet ovni."

Luis intègre l'équipe de Marc Lavoine.

ENZO : A CHANGE IS GONNA COME - SAM COOKE

Enzo, 24 ans, vient du Liban et vit à Beyrouth. Là-bas, c'est assez difficile de percer dans la musique, c'est pourquoi il tente sa chance en France. Mais pour l'heure ses prestations se limitent à des mariages, des fêtes et autres... C'est avec beaucoup d'appréhension qu'il se présente et pour cause, il n'a jamais chanté devant des professionnels du métier. Pari réussi puisqu'en plus de soulever le public, son énergie a embarqué les coachs.

Enzo intègre l'équipe de Lara Fabian.

KEVIN : MADAME RÊVE - ALAIN BASHUNG

Kevin, 26 ans, est originaire de Suisse et habite à Lyon. Dans la vie, il est coach de tennis, sa première passion. Mais l'année dernière, il a commencé des études de chant. Il veut désormais vivre de la musique.

Alors que seul Marc Lavoine s'est retourné, Kevin fait débat sur le plateau. Pascal estime que son collègue s'est fait embarquer par l'amour qu'il porte pour le morceau d'Alain Bashung alors que le candidat est encore trop fragile. Marc Lavoine, lui, assure savoir où aller avec sa nouvelle recrue. "C'est la première fois qu'on est en désaccord", constate Pascal Obispo. "Il y a une vérité entre les deux", reconnaît Marc. Et d'ajouter envers Kevin : "Cette chanson, c'est peut-être pas toi, l'important c'est que tu trouves qui tu es toi."

Kevin intègre l'équipe de Marc Lavoine.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Pascal Obispo: Joséphine, Veroushka, Jonathan, Pia, Abi, Akob, Raimana, Tristan, Laure

Marc Lavoine : Michaël, Antoine, Louise, Antony, Ifè, Kim, Julian, Yoann, La Rafamilia, Luis, Kevin

Amel Bent : Alexia, Toni, Terrence, Rita, Faiz, Melba, Tom, Riad, Melody

Lara Fabian : Sam, Maria, Romain, Jimmy, Sheyen, Emmanuel, Amaury, Nataly, Gustine, Margau, Enzo