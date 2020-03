Amel Bent bientôt star d'un téléfilm : son nouveau projet alléchant

Amel Bent a la cote ! Alors qu'elle a fait un retour réussi en 2019 avec son nouvel album et étant actuellement coach dans The Voice, la chanteuse révélée dans la Nouvelle Star est prête à relever un nouveau défi. D'après les informations du Film français, elle a été choisie pour rejoindre le casting d'un nouveau téléfilm intitulé Sandales blanches. Et la jolie brune de 34 ans n'a pas obtenu n'importe quel rôle puisqu'il s'agira du personnage principal.

En effet, elle devrait incarner une cantatrice d'origine algérienne, plus connue sous le pseudonyme de "diva des banlieues" d'après le roman autobiographique et éponyme de Malika Bellaribi d'où est issu le scénario. Ce téléfilm retracera "son enfance dans le bidonville algérien de Nanterre (...) jusqu'à sa carrière impressionnante de mezzo-soprano, s'étant donné pour mission de rendre l'opéra accessible à tous", précisent nos confrères d'Allociné. Réalisé par Christian Faure, le téléfilm est d'ores et déjà attendu sur France 3. Le tournage doit commencer dans les semaines à venir, mais, coronavirus oblige, celui-ci a de grandes chances d'être repoussé. Car oui, le confinement est largement préconisé par le président Emmanuel Macron ces derniers jours, ce qui a déjà impacté d'autres productions de fictions telles que celle de Demain nous appartient (TF1) ou encore Un si grand soleil (France 2).

C'est la première fois qu'Amel Bent obtient un tel rôle, elle qui a déjà dans le passé prêté sa voix aux films d'animation Happy Feet 2 et Yeti et compagnie. À noter que la maman de Sofia et Hana a déjà fait des apparitions sur le petit écran dans les pastilles humoristiques Scènes de ménages, Nos chers voisins, Soda, ainsi que dans le téléfilm Affaires étrangères.