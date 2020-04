The Voice 2020 - Les KO : Amel Bent choquée, un coach buzz à sa place

Samedi 11 avril 2020, les coachs Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo ont vécu une nouvelle soirée des KO. Après les choix déchirants établis par Marc Lavoine la semaine dernière, ce fut au tour d'Amel Bent de se séparer de quatre de ses sept talents. Lors de cette épreuve, chaque talent se présente sur scène avec une nouvelle chanson de son choix. Si le coach est séduit, il garde le candidat ; s'il ne l'est pas, il l'élimine. À la fin des KO, chaque équipe comptera trois talents prêts pour la demi-finale au Palais des Sports.

Amel Bent a ainsi vu passer devant elle son équipe composée de Tom, Rita, Toni, Ryadh, Terence, Fayz et Anna. Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

TONI : JUICE - LIZZO

Sur scène, Toni a toujours montré son côté énergique et sa capacité à faire le show. Depuis le début, elle apparaît comme une évidence pour Amel Bent. Pour les KO, elle veut se "faire kiffer" et opte pour un morceau qui lui ressemble, Juicy de Lizzo. Un choix audacieux de la part de la jeune femme de 23 ans qui apparaît pourtant très confiante. Sa coach reste quant à elle plus perplexe et craint que sa puissance vocale ne soit pas suffisamment exploitée à travers sa performance.

Sur scène, l'énergie de Toni est contagieuse, les coachs ne peuvent s'empêcher de sourire en la voyant prendre confiance et se déhancher sur le tube. Elle se permet même de défier Pascal Obispo du regard, lui qui a souvent émis des doutes à son égard. Amel Bent est quant à elle complètement emballée par sa prestation. "Tu sais que je t'aime, mais je ne t'ai jamais dit pourquoi je t'aime. À 15 ans, j'aurais aimé allumer ma télé et voir une nana comme toi. Je l'ai pas eue, mais mes deux petites filles, elles, te verront", déclare-t-elle, émue. Mais avant de prendre sa décision, la chanteuse attend les commentaires de son camarade Pascal Obispo. Mais au lieu de parler, ce dernier décide de buzzer à sa place, signe qu'il a été séduit par Toni et surtout convaincu. En route pour la demi-finale pour Toni !

Toni est sauvée par Amel Bent.

RITA : MON AMIE LA ROSE - FRANÇOISE HARDY (VERSION DE SLIMANE ET LINA EL ARABIJ)

Rita est certainement le talent le plus inexpérimenté de l'équipe d'Amel Bent. Et pourtant, la jeune fille de 21 ans a toujours réussi à se frayer un chemin pour aller le plus loin possible. Samedi soir, elle a tenté le tout pour le tout en rendant hommage à ses racines orientales sur le titre Mon amie la rose de Françoise Hardy revisité par Slimane et Lina El Arabij.

Sa prestation est très émouvante et, aussitôt terminé, Rita tient à remercier sa coach Amel Bent, avec qui elle estime avoir une connexion très forte. Des mots qui touchent forcément la principale intéressée, mais cette dernière est toutefois obligée de formuler quelques remarques. Elle pense notamment que Rita a encore beaucoup de chemin à parcourir et de travail à fournir avant de se trouver en tant qu'artiste. "Oui c'est vrai, il y a un lien entre toi et moi, et ce lien après l'aventure, il existera toujours. Je t'aime fort, Rita, je sais que tu es déçue, mais la vie continue."

Rita est éliminée par Amel Bent.

TERENCE : THE BLOWER'S DAUGHTER - DAMIEN RICE

Terence (27 ans), le gros coup de coeur de la chanteuse depuis son audition à l'aveugle. Pour le jeune homme d'origine irlandaise, The Voice représente sa dernière chance pour percer dans le milieu de la musique. Pour cette nouvelle épreuve, il mise sur la sensibilité et choisit d'interpréter la chanson The Blower's Daughter de Damien Rice. Une chanson qu'Amel Bent ne connaît pas, mais elle comprend qu'elle est chère au coeur de son talent. Et pour cause, le morceau lui rappelle sa fiancée et leur coup de foudre au moment de leur rencontre. Reste que ce titre est ambitieux et Terence doit faire attention à rester juste. Amel Bent lui donne quelques petites astuces en répétitions, mais pour le reste, c'est à lui de jouer.

Sur scène, la magie opère. Sa chérie, présente dans le public, a les larmes aux yeux dès les premières notes. Lara Fabian ne peut s'empêcher de prendre la parole une fois la performance de Terence terminée. "J'ai des frissons à chaque fois que je l'entends ! Il mérite vraiment d'aller très très loin", estime-t-elle. Amel Bent, malicieuse, fait durer le suspense avant de se prononcer. Après avoir fait le bilan de l'aventure de son talent, elle déclare : "Ce soir, tu chantes ! Et je me dis... que ce mec-là peut être The Voice !" Ni une, ni deux, elle appuie sur le buzzer rouge et permet ainsi à Terence de poursuivre l'aventure.

Terence est sauvé par Amel Bent.

RYADH : LA BOHÈME - CHARLES AZNAVOUR

Amel Bent ne s'explique pas trop sur son choix d'avoir Ryadh dans son équipe. Tout ce dont la coach est sûre, c'est que lorsque le jeune homme donne de la voix, elle se sent bien. Une sensation qui a suffi pour que Ryadh passe les auditions à l'aveugle, puis les battles avec brio. Toujours très à l'aise avec la chanson française, il opte pour un grand classique, La Bohème de Charles Aznavour. Un choix qui ne peut qu'enchanter Amel Bent, laquelle a une profonde tendresse pour le regretté chanteur. Lors des répétitions, Ryadh se laisse prendre par ses émotions et finit par craquer. Il faut dire qu'il s'est longtemps battu pour avoir sa chance dans la musique et il n'espère qu'une chose : être un artiste.

Et sur scène, Ryadh a véritablement été un artiste, suscitant beaucoup d'émotion sur le plateau. "Tu as vraiment pris la tribune qui t'était offerte. Tu as fait un magnifique travail, tu peux être très fier de toi", lui adresse Lara Fabian. Même son de cloche du côté d'Amel Bent, pour qui les places dans son équipe sont chères. Si elle lui reconnaît de nombreux atouts, le verdict final tombe : "Je ne pense pas que tu sois un artiste formaté pour ce genre d'émission. Mais j'en suis persuadée, ce soir, tu as rencontré ton public et moi j'en fais partie... On ne va pas aller au Palais des Sports ensemble, mais je resterai toujours liée à toi et je serai au premier rang partout où tu iras."

Ryadh est éliminé par Amel Bent.

FAYZ : L'AZIZA - DANIEL BALAVOINE (VERSION KHALED)

En seulement deux prestations, Fayz a délivré davantage de facettes de sa personnalité que tous les autres talents. Tantôt solaire, tantôt mélancolique, il a toutes ses chances pour aller très loin dans l'aventure. Pour les KO, le talent fait une nouvelle fois ressortir ses origines orientales en reprenant la version de Khaled sur le morceau L'Aziza. Toujours prêt à faire le show et très généreux dans sa manière de transmettre l'émotion, Fayz fait se lever le public et met une ambiance folle.

Pour autant, Amel Bent constate encore quelques lacunes au niveau de la justesse pour aller en demi-finales. "Mais pour moi, tu as une place à prendre en dehors de cette aventure qu'est The Voice", nuance-t-elle avant de lui conseiller de persévérer et de tout faire pour sortir son premier album.

Fayz est éliminé par Amel Bent.

TOM : JE T'AIMAIS, JE T'AIME ET JE T'AIMERAI - FRANCIS CABREL

Amel Bent le reconnaît, Tom ne faisait pas partie de ses favoris au début de la compétition. Bien qu'il ait de la grâce quand il chante, il reste encore trop fébrile et en manque de puissance aux yeux de sa coach. "C'est pas le talent le plus solide que j'ai", concède-t-elle. Et pourtant, Tom crée la surprise à chacun de ses passages, à tel point qu'il donne envie à Amel Bent de le faire poursuivre l'aventure. Ce soir, il a misé sur le titre de Francis Cabrel Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Là encore, Tom surprend en reprenant ce classique et surtout en chantant en français. Amel Bent est ravie que son talent puisse dévoiler une autre facette de sa personnalité. Sa carte à jouer ? L'émotion. Le risque ? Qu'il mette trop de puissance lors de son interprétation.

Défi relevé haut la main pour Tom à qui le morceau va à merveille. Élégant dans son costume, il offre une prestation simple, mesurée, mais très efficace. Son large sourire n'y est peut-être pas pour rien non plus puisqu'il communique une certaine douceur et tendresse face à laquelle on ne peut que craquer. D'ailleurs, pour la première fois de la soirée, Amel Bent n'hésite pas une seule seconde avant d'appuyer sur le buzzer rouge. "T'es trop fort", lâche-t-elle à plusieurs reprises.

Tom est sauvé par Amel Bent.

ANNA : BAD GUY - BILLIE EILISH

Anna est la dernière à passer. Une place difficile pour la jeune fille de seulement 16 ans puisque tous les tickets pour la demi-finale ont déjà été distribués. Elle doit alors redoubler d'efforts pour faire changer d'avis Amel Bent sur l'un de ses talents. Anna a tout de même quelques avantages, à savoir sa musicalité très particulière et sa personnalité unique. Elle décide de se lancer sur le titre Bad Guy de Billie Eilish. Un morceau un peu plus "fun" que les précédents qu'elle a pu interpréter. L'occasion pour elle de vraiment s'amuser sur scène. Lors des répétitions, Amel Bent a même du mal à lui trouver des points négatifs.

Sur scène, Anna est dans son élément et aussi dans son univers à elle. Ses concurrents reconnaissent en elle une rock star. Malheureusement, sa prestation n'aura pas suffi à convaincre sa coach. "Même si ton univers me fascine, j'ai besoin pour aller au Palais des Sports d'un peu plus de muscles. Et je crois que les trois artistes que j'ai buzzés sont plus musclés vocalement, mais tu restes une artiste incroyable et tu es super jeune", lui dit Amel Bent avec honnêteté. Très déçue, Anna ne résiste pas à l'envie de pleurer. Tous les coachs se ruent alors sur elle pour la réconforter.

Anna est éliminée par Amel Bent.

Toni, Terence et Tom ont ainsi prochainement rendez-vous au Palais des Sports pour les demi-finales.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Marc Lavoine : Antoine, Antony, Ifè

Amel Bent : Toni, Terence, Tom

Pascal Obispo : Verushka, Joséphine, Abi, Akob, Ludisou & Nathan, Nessa et Antoine (Owlite)

Lara Fabian : Sam, Sheyen, Maria, Enzo, Gustine, Nataly, Margau