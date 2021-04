The Voice 2021, les KO : Jim Bauer bluffant, Amel Bent émue aux larmes

Samedi 17 avril 2020, les coachs Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney ont entamé une nouvelle étape dans l'aventure The Voice sur TF1 : celle des KO. Lors de cette épreuve, tous les Talents d'une équipe se présentent chacun leur tour sur scène avec une chanson de leur choix. Si le coach est séduit, il garde le candidat ; s'il ne l'est pas, il l'élimine. À la fin des KO, chaque équipe doit compter quatre Talents prêts pour les cross-battles.

C'est Marc Lavoine qui a ouvert le bal avec son équipe composée de Jim Bauer, Quentin, Arthur, Tarik, Louise, Anaïd, Clara et Alyah.

ARTHUR : LOOSE YOURSELF - EMINEM

Arthur, c'est l'intrépide de l'équipe de Marc Lavoine. Rockeur dans l'âme avec beaucoup de sensibilité, le jeune Talent a prouvé à son coach qu'il avait toute sa place dans l'aventure. Pour les KO, Arthur a choisi de se lancer dans un rap avec la chanson très connue d'Eminem, Loose Yourself. La magie d'Arthur a encore une fois fait son effet. Le jeune homme qui a incontestablement le sens du show a d'ailleurs à peine eu le temps de terminer sa performance que Marc Lavoine a appuyé sur le buzzer, et a ainsi décidé de le garder dans son équipe pour la suite.

Arthur est sauvé par Marc Lavoine.

ALYAH : YOU'VE GOT A FRIEND - MICHAEL JACKSON

Alyah a opté pour une balade légendaire de Michael Jackson. La jeune adolescente de 17 ans à la voix angélique a démontré une certaine nervosité sur scène, marquée par un manque de justesse. Les coachs ont toutefois noté une nette progression depuis son audition à l'aveugle. "Tu as fait un travail remarquable", a même commenté Marc Lavoine. Toutefois, l'artiste a estimé que son Talent avait besoin d'encore un peu d'expérience avant de mériter d'aller plus loin dans la compétition.

Alyah est éliminée par Marc Lavoine.

JIM BAUER : TATA YOYO - ANNIE CORDY

La prestation de Jim Bauer était certainement l'une des plus attendues pour Marc Lavoine. Depuis son audition à l'aveugle, le fils de Axel Bauer et de Nathalie Cardone âgé de 29 ans fait preuve d'une grande originalité et envoûte à chacun de ses passages son coach. À son habitude, il a voulu jouer la carte de la surprise pour les KO. Il a donc chanté une chanson très connue mais en la détournant complètement. Pour sa prestation, Jim Bauer s'est entraîné sans l'aide de Marc Lavoine, qui n'est pas au courant du morceau qu'il a choisi d'interpréter. Le chanteur a revisité Tata Yoyo d'Annie Cordy ! Une audace qui aura payé puisque Marc Lavoine a décidé de buzzer pour le garder dans son équipe.

Jim Bauer est sauvé par Marc Lavoine.

QUENTIN : L'AMOUR À LA MACHINE - ALAIN SOUCHON

Quentin désire montrer l'étendue de ses talents avec cette épreuve des KO. Car non seulement il est chanteur mais il est aussi musicien. C'est donc accompagné de sa guitare qu'il aurait souhaité se présenter sur scène... avant que Marc Lavoine ne l'en décourage. L'absence de son instrument fétiche lui a permis de faire le show sur scène, et même de livrer quelques pas de danse. Marc Lavoine a souligné sa capacité à partager la poésie des mots qu'il chante. Il est "un réparateur des coeurs au service du bonheur", a-t-il estimé. Mais le coach a pris la difficile décision de se séparer de lui malgré tout.

Quentin est éliminé par Marc Lavoine.

LOUISE : SI J'ÉTAIS MOI - ZAZIE

Après deux performances d'énergie et de puissance, Louise a choisi de montrer une autre facette de sa personnalité aux KO. En reprenant les mots de Zazie, la jolie brune a envie de "se mettre à nue". Louise est toujours aussi performante sur scène. Sa voix a une nouvelle fois charmé Marc Lavoine, lequel a eu le sourire aux lèvres tout au long de la chanson. À peine a-t-il entendu la dernière note qu'il a buzzé pour la garder dans son équipe. "Tu as énormément de talent et je suis fier de te représenter", lui a-t-il adressé.

Louise est sauvée par Marc Lavoine.

CLARA : L'INDIEN - JULIETTE ARMANET

Après une battle très mitigée lors de laquelle elle avait déçu Marc Lavoine, Clara a dû redoubler d'efforts pour tenter de se maintenir dans la compétition. Cette fois-ci, elle a réussi à rendre heureux son coach, qui a reconnu chez elles plusieurs armes : l'émotion et la sensibilité. Avec des mots très justes, il lui a expliqué qu'il ne pouvait malheureusement pas la garder dans son équipe tant il a craint que ces atouts ne se retournent finalement contre elle par la suite.

Clara est éliminée par Marc Lavoine.

TARIK : JE SUIS - BIGFLO ET OLI

Tarik fait incontestablement parti des coups de coeur de Marc Lavoine depuis le début. Le chanteur voit en lui "un sacré personnage". Avec les KO, il est resté dans son registre de prédilection : le rap. Le morceau qu'il a choisi d'interpréter reste malgré tout un gros challenge de par son débit. Comme à son habitude, Tarik a livré une performance époustouflante et très engagée qui a donné des frissons. C'est donc tout naturellement que Marc Lavoine a appuyé sur son buzzer pour le faire continuer l'aventure.

Tarik est sauvé par Marc Lavoine.

ANAÏD : PARIS - MARC LAVOINE

Anaïd a eu la lourde tâche de passer la dernière, alors même que Marc Lavoine a déjà buzzé pour quatre candidats. Rien n'était perdu toutefois pour la jeune femme. Si son coach était séduit, il pouvait redistribuer les cartes. D'autant plus qu'Anaïd est du genre à avoir une deuxième chance, elle l'a prouvé lors des battles en se faisant repêcher par Marc Lavoine après avoir été dans l'équipe de Vianney. Cette jeune chanteuse arménienne a décidé de rendre hommage à son coach en interprétant l'une de ses chansons. Bien qu'il n'ait rien trouvé à redire à Anaïd, Marc Lavoine a estimé "incorrect" de se défaire de l'un des candidats qu'il avait déjà sélectionnés.

Anaïd est éliminée par Marc Lavoine.

Arthur, Jim Bauer, Louise et Tarik ont ainsi prochainement rendez-vous pour les cross-battles !



La compétition a continué avec l'équipe d'Amel Bent. La chanteuse a dû affiner son équipe composée de Cyprien, Sonia, Anik, Jaja, Robin, Wahil, Niki et Nicolas.

CYPRIEN : WITHOUT YOU - DAVID GUETTA FEAT USHER

Amel Bent n'est pas très emballée par ce choix de chanson de la part de Cyprien. Mais ce dernier semble bien sûr de lui. Il se sert de ses souvenirs précédents dans The Voice pour se donner de la force. Cyprien a bien fait de suivre son instinct car il a séduit Amel Bent. Elle a buzzé pour le garder à la fin de sa prestation.

Cyprien est sauvé par Amel Bent.

NICOLAS : JE T'ÉCRIS - GRÉGORY LEMARCHAL

Nicolas a joué la carte de l'émotion samedi soir pour ses KO en interprétant une chanson du regretté Grégory Lemarchal. Sa prestation a entraîné tous les coachs, surtout Vianney qui a chanté en même temps que lui depuis son fauteuil. Nicolas a réussi à se libérer sur scène pour le plus grand plaisir d'Amel Bent. Malheureusement, elle a décidé de s'en séparer.

Nicolas est éliminé par Amel Bent.

NIKI : HYMNE À L'AMOUR - EDITH PIAF

Au tour de la survoltée Niki qui a déjà tout d'une star américaine. Elle a décidé de chanter en français pour les KO, un titre du monument Edith Piaf. Pour l'occasion, elle s'est accompagnée de son piano et a tenté de retravailler le morceau. Amel Bent redoutait simplement que son français ne soit pas assez compréhensible. Niki a offert un grand moment et Amel Bent a décidé de ne pas passer à côté de son talent.

Niki est sauvée par Amel Bent.

JAJA : I AM WHAT I AM - GLORIA GAYNOR

Amel Bent a fondé beaucoup d'espoir en Jaja et son potentiel vocal très impressionnant. Avec cette chanson, il a espéré offrir un grand spectacle et faire danser tout le monde autour de lui. Tenue disco, pas de danse, énergie... tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il réussisse son passage. Amel Bent est émue devant son bonheur d'être sur scène. Elle pense néanmoins avoir des voix plus capables pour continuer l'aventure.

Jaja est éliminé par Amel Bent.

WAHIL : PARCE QUE - CHARLES AZNAVOUR

Wahil a un timbre élégant et émouvant ainsi qu'une motivation sans faille qu'il est difficile d'ignorer. Il s'est challengé sur l'idole d'Amel Bent : Charles Aznavour. Elle est restée cependant curieuse de découvrir comment il allait s'en sortir. Mais le défi a été relevé haut la main et Wahil a envoûté son public. Le candidat a même ému aux larmes Amel Bent. "Tu me bouleverses", lui a t-elle déclaré avant de buzzer pour le garder dans son équipe.

Wahil est sauvé par Amel Bent.

ROBIN : LES PRINCES DES VILLES - MICHEL BERGER

Robin a cherché à prouver qu'il est un artiste complet. Mais avec les KO, il avait surtout pour but de "faire kiffer" autour de lui. Le niveau général est très bon mais le jeune candidat a tout à fait sa place dans l'aventure, Amel Bent en est convaincue. Il a apporté sa touche groovy au morceau de Michel Berger qui lui va si bien. Le jeune chanteur a pris beaucoup de plaisir sur scène. Malheureusement, Amel Bent a décidé de ne pas le garder pour la suite.

Robin est éliminé par Amel Bent.

SONIA : ANYONE - DEMI LOVATO

Sonia s'est attaquée à une chanson à voix, celle de Demi Lovato. Elle a fait preuve d'une grande maîtrise et a encore une fois démontré qu'elle avait tout d'une grande chanteuse. Amel Bent aurait très bien pu buzzer pour la garder mais la coach a d'abord décidé d'entendre sa dernière candidate Anik avant de faire son choix. Sonia n'est donc toujours pas fixée.

ANIK : TOUT - LARA FABIAN

Anik avait été volée à l'équipe de Marc Lavoine lors des dernières battles. Amel Bent n'avait pas pu passer à côté de cette grande artiste canadienne, capable d'interpréter les plus grandes chansons. Après l'avoir écoutée, elle a une nouvelle fois été éblouie par son talent. Et au moment du choix final entre Anik et Sonia, son coeur a balancé pour Anik.

Anik est sauvée par Amel Bent.

Cyprien, Anik, Wahil et Niki ont ainsi prochainement rendez-vous pour les cross-battles !

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Marc Lavoine : Arthur, Jim Bauer, Louise, Tarik

Amel Bent : Cyprien, Anik, Wahil, Niki

Vianney : Mentissa, Angelo, Julien, Paulo, Youssef, Aimée, Kay

Florent Pagny : Giada, Stellia Koumba, Silvio Ilardo, Marie, Edgar, Azza, Marghe, Pottok on the sofa