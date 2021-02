Jim Bauer (The Voice 2021), un "fils de" pas comme les autres : "Je me suis assumé seul"

Huit nouveaux Talents ont rejoint l'aventure The Voice samedi soir. Et pour ces deuxièmes auditions à l'aveugle, les coachs ont constaté que le niveau était très haut cette année, notamment lorsque Jim Bauer a fait son entrée sur scène. Le jeune homme de 29 ans a presque fait l'unanimité avec sa reprise de It's a man's, man's, man's world de James Brown. Seul Vianney ne s'est pas retourné pour tenter de le recruter dans son équipe, sans savoir réellement pourquoi. Ne restaient alors que Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine et c'est ce dernier qui s'est attiré les faveurs de Jim Bauer, ignorant que le candidat était le fils de deux artistes célèbres.

En effet, bien qu'il ne l'ait pas indiqué à travers son portrait, ni même au moment de se présenter devant les coachs, Jim est né en 1991 des amours entre Axel Bauer et Nathalie Cardone. "Pour moi ce sont mes parents, ce ne sont pas des gens connus", a-t-il confié lors d'une interview pour Télé-Loisirs. Jim n'est pas non plus du genre à se vanter d'être le fils de chanteurs étant donné qu'il ne supporte pas l'idée d'être résumé à cela. "Ce qui est un peu chiant quand on est enfants de célébrités, c'est qu'au lieu de partir du principe qu'ils ne nous connaissent pas, les gens ont en tête une histoire formatée. Or, je n'ai pas du tout l'histoire qu'on prête à la plupart des 'fils de' ! Déjà parce qu'être célèbre et être riche, ce sont deux choses différentes. Donc ça ne veut pas dire qu'on naît forcément avec une petite cuillère en or dans la bouche... Je n'ai pas eu une vie avec forcément de l'argent, et à partir de mes 18 ans, je me suis assumé seul. C'est vrai que c'est agaçant qu'on me prête une histoire qui n'est pas la mienne", a-t-il admis.

Ils n'ont jamais interféré dans rien

Ainsi, depuis toujours, le chanteur et musicien veut se faire son propre nom, sans l'aide de ses parents. "J'ai toujours voulu qu'avec mes parents il y ait une distance avec mon métier, donc ils n'ont jamais interféré dans rien. Je n'ai jamais accepté le moindre contact de leur part et de toute façon ils ne me l'ont pas proposé non plus. Déjà parce qu'ils savent que je ne veux que des rapports 'parents / enfants' avec eux. Et puis ce n'est pas leur genre", s'est-il justifié.

Et jusqu'à présent, Jim Bauer s'est plutôt bien débrouillé puisqu'il a composé pour d'autres artistes, dont Florent Pagny d'ailleurs. Il a également signé des musiques de films ou de publicités. Aujourd'hui, il veut sortir de l'ombre.