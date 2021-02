The Voice 2021 : Le fils de deux célèbres chanteurs incognito aux auditions à l'aveugle

The Voice 2021 promet assurément d'être mémorable. Pour le deuxième épisode des auditions à l'aveugle, Marc Lavoine, Florent Pagny, Amel Bent et Vianney ont été confrontés à des Talents de haut niveau. Parmi les nouvelles recrues de l'aventure figure Jim Bauer. Le jeune homme est une véritable pépite de la musique et a envoûté les coachs avec sa reprise du titre It's a man's, man's, man's world de James Brown.

À 29 ans, Jim est un comédien de théâtre et musicien de rue. Depuis une dizaine d'années, il fait profiter les badauds parisiens de ses reprises et compositions. L'argent récoltée a pu lui permettre d'installer son propre petit studio à son domicile. C'est là qu'il travaille pour lui mais aussi pour les autres. En effet, Jim Bauer écrit des textes pour plusieurs artistes et a également déjà été choisi pour imaginer des musiques de films ou de publicités. Avec The Voice, il souhaite désormais sortir de l'ombre et se faire un nom auprès du grand public.

Mais un nom, Jim en a déjà un bien connu. Et oui, ce qu'il a omis de dévoiler en intégrant l'équipe de Marc Lavoine samedi soir, c'est qu'il est le fils de deux célèbres chanteurs, à savoir Axel Bauer et Nathalie Cardone. "J'ai appris à chanter dans la rue et dans le métro, des trucs comme ça", s'est-il contenté de déclarer au moment de se présenter sur le plateau de TF1. On imagine malgré tout que Jim a baigné dans la musique depuis sa naissance en 1991 grâce à ses parents artistes.

On ne présente plus Axel Bauer, auteur et interprète des tubes Éteins la lumière, Cargo ou encore bien sûr A ma place en duo avec Zazie. Nathalie Cardone quant à elle s'est fait connaître dans les années 1990, notamment grâce à sa reprise de Hasta Siempre, la chanson de Carlos Puebla en hommage à Che Guevara. Cette reprise a rencontré un grand succès, se classant n°2 au Top 50. Très discrète depuis ces dernières années, elle faisait un retour dans les médias en 2019 sur la radio Voltage. Filmée à ce moment-là, elle apparaissait alors méconnaissable.