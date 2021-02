The Voice 2021 : Vianney, bouleversé par un Talent, fond en larmes

Samedi 13 février 2021, TF1 diffusait un nouvel épisode de The Voice. Après une première soirée explosive, les quatre coachs étaient de retour pour un deuxième prime toujours consacré aux auditions à l'aveugle. Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny se sont à nouveau chamaillés pour recruter les meilleurs talents. Entre prestations inattendues, émouvantes et puissantes, la soirée a été riche en émotions.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

MALAÏKA : DÉJÀ VU - BEYONCÉ FEAT JAY-Z

Malaïka, 27 ans, est professeur dans une école de comédie musicale. Elle baigne dans la musique depuis toujours car sa mère est chanteuse de jazz et de gospel. Et son père est un grand tromboniste de jazz. C'est même un artiste international qui a tourné dans le monde entier et a gagné plusieurs Grammy Awards. Elle tente de se démarquer en interprétant saversion du célèbre tube de Beyoncé et Jay-Z, Déjà vu. Malaïka a failli ne convaincre aucun coach malgré la puissance de sa voix soul mais finalement, les quatre se sont retournés in extremis pour elle, à son grand soulagement.

Malaïka intègre l'équipe de Amel Bent.

MARGHE : DONNE MOI TON CŒUR - LOUANE

Marghe, 21 ans, est hôtesse d'accueil dans un parc d'attraction où elle a eu la chance de chanter devant des visiteurs. Elle se lance sur une reprise de Donne moi ton coeur de la chanteuse Louane. Une reprise lente et pleine d'émotion qui séduit Florent Pagny et Marc Lavoine. Ce dernier a particulièrement apprécié sa bonne articulation des mots. Florent Pagny a quant à lui craqué pour l'énergie de Marghe et sa concentration de fer. "Je suis content de revenir cette dixième saison et de tomber sur vous", lui a-t-il adressé.

Marghe intègre l'équipe de Florent Pagny.

LOUISE MAMBELL : COCO CORONA - CAMILLE LELLOUCHE

Louise Mambell, 25 ans, est une coiffeuse parisienne qui décide de jouer la carte de l'audace avec son audition à l'aveugle puisqu'elle reprend la musique buzz du confinement imaginée par Camille Lellouche, au sujet du coronavirus. Un sujet sensible qui fait sourire les coachs mais sa voix, elle, est prise très au sérieux. À l'exception d'Amel Bent, ils se retournent tous pour Louise. Sa prestation a tellement convaincu Vianney que le chanteur a même pensé qu'elle était l'auteur du texte. Amel Bent explique au contraire ne pas avoir réussi à décrocher de la version de Camille Lellouche.

Louise Mambell intègre l'équipe de Marc Lavoine.

KAY : I LOVE YOU - BILLIE EILISH

Kay, 22 ans, suit une formation d'hôtesse de l'air. Elle a mis du temps à passer les castings de The Voice par manque de confiance en elle. Kay a eu raison de finalement se lancer et de croire en ses talents de chanteuse car en seulement quelques notes, elle a envoûté Vianney et Florent Pagny. Amel Bent s'est joint à ses camarades de l'autre côté du fauteuil mais malheureusement, elle s'est fait bloquer par Vianney, à son grand regret. Marc Lavoine est le dernier à se retourner en écoutant la voix angélique de la jeune femme.

Kay intègre l'équipe de Vianney.

ROBIN : SUPERSTITION - STEVIE WONDER

Robin, 21 ans, vient de Bordeaux et est musicien. Il joue de la trompette depuis l'âge de 6 ans et a ensuite appris seul le piano et la guitare. Il a fondé un groupe avec des amis au sein duquel il chante de la funk en français. C'est toutefois bien seul et sans aucun instrument de musique qu'il se présente sur scène, très à l'aise et offrant plusieurs pas de danse. Seule Amel Bent s'est retournée après hésitation pour le jeune homme, complètement séduite par son énergie et son groove.

Robin intègre l'équipe de Amel Bent.

TARIK : CHEMIN DE TRAVERSE - GRAND CORPS MALADE

Tarik, 21 ans, est étudiant en première année de kiné mais le rap est sa véritable passion. Depuis plus d'un an, Tarik compose ses propres textes et écrit sur des faits de société comme les violences conjugales, les inégalités... Sur scène, il a décidé d'interpréter un morceau de Grand corps malade. C'est la première fois qu'un candidat ose slamer dans The Voice. Un pari osé qui paye puisque Marc Lavoine donne sa chance au jeune homme, sensibilisé par sa prestation. Tarik a même l'occasion de dévoiler un extrait de l'une de ses compositions, Mon chéri. Un texte puissant sur l'avortement qui bouleverse les coachs. Vianney finit même par fondre en larmes.

Tarik intègre l'équipe de Marc Lavoine.

JIM BAUER : IT'S A MAN'S, MAN'S, MAN'S WORLD - JAMES BROWN

Jim Bauer, 29 ans, est un comédien de théâtre et musicien de rue. Il a pu s'installer un petit studio chez lui grâce à l'argent récolté par les passants parisiens. C'est là qu'il travaille et qu'il compose des chansons. Il a écrit des textes pour plusieurs artistes et fait parfois de la musique de film ou pour des pubs. Il souhaiterait maintenant se donner une vraie chance en tant que chanteur. Sa voix très particulière et sa version arrangée de la chanson de James Brown séduit en quelques secondes les trois coachs Marc Lavoine, Amel Bent et Florent Pagny. Vianney a beau avoir trouvé la prestation de Jim "exceptionnelle" et avoir été "transpercé", il ne s'est pas retourné. Un gros loupé donc pour "le petit nouveau" du programme.

Jim Bauer intègre l'équipe de Marc Lavoine.

BRYAN TOURNIÉ : DUMBO - VIANNEY

Bryan Tournié, 24 ans, est un passionné de cinéma et de musique. Il a décidé d'interpréter une chanson de Vianney, l'un de ses artistes favoris. Il a même une drôle d'anecdote puisque son frère a été cadreur sur le tournage du clip N'attendons pas. À l'époque Vianney avait alors accepté de réaliser une petite vidéo pour Bryan. Chanter la chanson d'un coach peut être très dangereux mais le jeune homme est prêt à relever le défi. Vianney a justement été très touché par son choix et a décidé de se retourner.

Bryan Tournié intègre l'équipe de Vianney.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Amel Bent : Wahil, Nicolas, Jaja, Malaïka, Robin

Marc Lavoine : Arthur, Margaux, Louise Mambell, Tarik, Jim Bauer

Vianney : Mentissa, Youssef, Séri, Kay, Bryan Tournié

Florent Pagny : Giada, Edgar, Marghe