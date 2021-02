The Voice 2021 : Vianney démarre une jolie saison, les pets de Marc Lavoine créent un fou rire

Samedi 6 février 2021 a marqué le début de la nouvelle saison de The Voice sur TF1. Les téléspectateurs ont enfin pu voir à l'oeuvre le nouveau quatuor formé de l'émission, à savoir Marc Lavoine, Amel Bent, Florent Pagny et Vianney. Pour ce premier prime consacré aux auditions à l'aveugle, ils ont ainsi pris place sur les fameux fauteuils rouges et ont tout fait pour séduire les plus belles voix à rejoindre leurs équipes.

WAHIL : GEORGIA ON MY MIND - RAY CHARLES

Wahil (27 ans), professeur des écoles qui s'occupe d'enfants en situation de handicap s'est attaqué à un monstre de la musique : Georgia on my mind de Ray Charles. En seulement quelques secondes, Amel Bent a été séduite et s'est positionnée pour le recruter dans sa team. Vianney a vite suivi, tout comme Florent Pagny et Marc Lavoine. Une fois sa prestation terminée, les compliments ont fusé et les coachs ont pu entamer l'opération séduction. Wahil a alors eu l'embarras du choix.

Wahil intègre l'équipe de Amel Bent.

NICOLAS : HORS SAISON - FRANCIS CABREL

Le Belge Nicolas (17 ans), membre du conservatoire de musique de Verviers, s'est présenté au piano pour interpréter Hors saison de Francis Cabrel. Vianney a eu le déplaisir de se faire rapidement bloquer par Amel Bent, laquelle a tout de même eu Florent Pagny et Marc Lavoine comme concurrents. "Tu m'as bloqué enfoirée", lui a lâché Vianney dégoûté.

Nicolas intègre l'équipe de Amel Bent.

GIADA : IL MIO RIFUGIO - RICHARD COCCIANTE

Giada (33 ans) est italienne a perdu son père quand elle avait 10 ans. Elle se lance dans l'interprétation d'une chanson italienne. Florent Pagny est très vite séduit, bloquant Amel Bent au passage. Marc Lavoine et Vianney se retournent également.

Giada intègre l'équipe de Florent Pagny.

MENTISSA : NEW RULES - DUA LIPA

Mentissa (21 ans), travaille dans l'aide à la clientèle mais depuis l'âge de 12 ans elle veut devenir chanteuse. Elle n'en est pas à sa première expérience The Voice puisqu'elle a participé en 2018 à la version hollandaise du télé-crochet et avait été éliminée lors des battles. Elle a aussi déjà remporté The Voice Kids en Belgique (version néerlandaise) en 2015, alors qu'elle n'avait que 15 ans.

Marc Lavoine et Vianney sont les premiers à être envoûtés par sa performance sur New rules de Dua Lipa, suivis de près par Florent Pagny et Amel Bent.



Mentissa intègre l'équipe Vianney.

YOUSSEF : FIX YOU - COLDPLAY

Youssef (26 ans) chante dans la rue depuis deux ans. Sa prestation très émouvante sur Coldplay a beaucoup épaté. Bouleversé, Youssef s'est mis à pleurer durant sa prestation après quoi il a eu le droit à une standing ovation. Youssef est le meilleur ami de Mentissa, la candidate passée juste avant lui. C'est elle qui l'a aidé à faire son choix pour la suite de l'aventure. Et sans craindre de devenir concurrents, Youssef décide de rejoindre à son tour l'équipe de Vianney, lequel commence une jolie saison donc. "Pour une première saison, chapeau l'artiste, tu vas vite !", reconnait d'ailleurs Amel Bent, face à un Marc Lavoine qui est le seul coach à n'avoir encore recruté aucun Talent.

Youssef intègre l'équipe de Vianney.

ARTHUR : SEX ON FIRE - KINGS OF LEON

C'est au tour d'Arthur (27 ans). Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny le veulent et multiplient les compliments pour le séduire. "Ça fait un effet monstrueux, t'es une superstar", lui lâche Florent Pagny.

Arthur intègre l'équipe de Marc Lavoine.

JAJA : NESSUN DORMA - GLACOMO PUCCINI

Il s'appelle Junior-Arnold Mulongo, mais il préfère qu'on le surnomme Jaja. Il a 34 ans et chante depuis toujours. C'est toutefois lors du premier confinement en mars 2020 que Jaja a pris conscience de son talent en chantant tous les soirs sur son balcon pour ses voisins.

Submergé par l'émotion face aux coachs, Jaja ne retient pas ses larmes. Sa mère en visio, lui conseille de choisir Marc Lavoine. Mais Jaja décide finalement d'intégrer l'équipe d'Amel Bent. "J'ai rêvé d'elle, je vais avec elle".

Jaja intègre l'équipe de Amel Bent.

MARGAUX : RÉSISTE - FRANCE GALL

Margaux (20 ans) a créé dès l'âge de 16 ans sa première troupe associative avec laquelle elle fait, aujourd'hui encore, des concerts caritatifs. Seul Marc Lavoine s'est retourné pour elle, presque in extremis. Les autres coachs ont beau avoir trouvé sa voix belle, ils n'ont pas suffisamment été convaincus par son arrangement du tube de France Gall. Marc Lavoine a quant à lui reconnu une certaine poésie dans sa prestation.

Margaux intègre l'équipe de Marc Lavoine.

EDGAR : ASHES - CELINE DION

Edgar a 17 ans et chante depuis toujours. De nature discrète, il parvient à se libérer une fois sur scène. Sans parler de sa voix exceptionnelle qui s'est fait se retourner le quatuor en seulement quelques secondes. Edgar a donc fini de se prouver qu'il avait définitivement sa place dans The Voice.

Edgar intègre l'équipe de Florent Pagny.

SÉRI : RUN TO YOU - WHITNEY HOUSTON

Séri a 19 ans et a pris un risque pour son audition à l'aveugle en reprenant une chanson de Whitney Houston. Mais son risque à payé puisqu'Amel Bent et Vianney se sont retournés (bien que Vianney ait tenté de bloquer sa camarade mais il n'a visiblement pas encore le truc). Les deux artistes se sont alors lancés dans une série d'argumentaire pour obtenir les faveurs de la jolie brune. "Tu dois choisir en Timon et Pumba", ironise Vianney. Une comparaison pas franchement appréciée par Amel Bent mais qui leur a donné l'idée de se moquer de leur camarade Marc Lavoine. En effet, la coach a estimé que Pumba était davantage un surnom pour ce dernier qui partagerait un énorme point commun, mais peu flatteur, avec le phacochère du Roi Lion. "Pumba il pète ! Pumba c'est Marc en fait", s'est-elle exclamée suscitant alors un énorme fou rire sur le plateau. Alors, Marc Lavoine aurait-il la réputation de péter ? Ce dernier n'a en tout cas pas démenti...

Séri intègre l'équipe de Vianney.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Amel Bent : Wahil, Nicolas, Jaja

Marc Lavoine : Arthur, Margaux

Vianney : Mentissa, Youssef, Séri

Florent Pagny : Giada, Edgar