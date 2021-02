Amel Bent comparée à un phacochère, un malentendu évité de justesse avec Vianney

Après des mois d'attente, la nouvelle et dixième saison de The Voice a débuté ce samedi sur TF1. Et les talents n'ont pas manqué pour le premier épisode des auditions à l'aveugle. Ils sont même dix à avoir déjà été recrutés dans les équipes de Marc Lavoine, Amel Bent, Florent Pagny et du petit nouveau Vianney. Ce dernier s'est d'ailleurs montré très à l'aise sur son fauteuil rouge et a tout de suite compris qu'il fallait user de tous les stratagèmes pour séduire les chanteurs. Une entrée en force qui lui a permis de récolter trois talents dans sa team mais aussi de se brouiller gentiment avec Amel Bent.

En effet, tout au long de la soirée, les deux artistes se sont envoyés des piques et se sont amusés à se bloquer. Mais Amel Bent a un peu moins ri après le passage de la dernière candidate, Séri. La jeune femme tout juste âgée de 19 ans a impressionné l'épouse de Patrick Antonelli et Vianney. L'interprète de Beau-papa s'est permis alors un petit commentaire qui n'est pas passé : "C'est le moment où tu choisis entre Timon et Pumba (les personnages animés du film Le Roi Lion, ndlr)." "Je ne suis pas sûre que je valide cette vanne", a alors répliqué Amel Bent, légèrement vexée.

Une fois Séri rentrée en coulisses, après avoir finalement choisi Vianney, la chanteuse a donc souhaité régler ses comptes. "Alors, je veux juste savoir un truc, c'est très important pour moi. Quand tu dis Timon et Pumba...", a-t-elle commencé. "Ah bah Pumba c'est moi !", a tout de suite réagi le nouveau coach qui voyait bien où elle voulait en venir. Et pour Amel Bent de préciser malgré tout : "Ah oui, c'est juste pour savoir parce que j'ai fait beaucoup d'efforts ces derniers mois... J'ai pas beaucoup mangé et Pumba il est gros quoi".

Amel Bent très amincie grâce à sa famille

En effet, dans Le Roi Lion, Pumba est un phacochère. Un personnage qui correspond davantage selon elle à Marc Lavoine pour une raison inattendue. "Pumba il pète ! Pumba c'est Marc en fait (rires)", a-t-elle lâché, suscitant un grand fou rire sur le plateau. Mais histoire d'être sûr de ne pas se mettre son amie à dos, Vianney a tout de même tenu à la rassurer une dernière fois : "Non mais j'accepte d'être Pumba." "Et moi j'accepte d'être Timon, même s'il fait pitié", lui a répondu Amel Bent. Ouf, le clash a été évité !

Il faut dire qu'Amel Bent a longtemps été complexée par son poids et ce n'est que depuis plusieurs mois qu'elle a entrepris de retrouver un rapport sain avec la nourriture, notamment grâce à son mari et leurs filles Hana (3 ans) et Sofia (5 ans). "Mes filles et mon mari remplissent ma vie de bonheur. Je n'éprouve plus le besoin de me remplir le ventre jusqu'à en avoir des crampes. Chose que je faisais avant et pendant longtemps. Je n'ai plus de manque à combler", a-t-elle déclaré en janvier dans Ciné Télé Revue. Depuis, elle s'affiche toujours plus amincie.