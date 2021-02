Amel Bent : Trop fière, elle dévoile des photos et vidéos de Sofia pour ses 5 ans

Amel Bent, vue récemment à la télé dans Les sandales blanches et qui est attendue comme coach de la prochaine saison de The Voice sur TF1, est heureuse de pouvoir enfiler ses deux casquettes d'artiste et de maman. Interrogée par Magic Maman, la chanteuse avait notamment évoqué ce conseil primordial qu'elle compte donner à ses filles, elle qui est aussi la maman de Hana (3 ans). "Au début de ma carrière, et pendant des années, j'ai pensé que pour me sublimer et être plus jolie, il fallait mettre une tonne de maquillage (...) je me rends compte que le minimum est beaucoup plus beau et et plus classe au quotidien. C'est surtout beaucoup plus sain pour la peau ! Je leur transmettrai donc un grand secret : celui de s'aimer soi-même, de ne pas essayer de ressembler à qui que ce soit et de mettre en valeur sa propre beauté", avait-elle raconté. Pour le moment, elles sont encore petites et la star a donc le temps de voir venir...