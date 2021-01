Amel Bent bluffante dans Les Sandales blanches : bouleversée par les commentaires, elle s'exprime

Evénement le 25 janvier 2021. France 2 a diffusé le téléfilm Les Sandales blanches dont l'héroïne principale était Amel Bent. Et la chanteuse de 35 ans a fait sensation auprès des téléspectateurs, des témoignages qui l'ont beaucoup touchée.

Ce n'est pas la première fois qu'Amel Bent endosse le rôle de comédienne. En 2011, elle a fait ses premiers pas d'actrice dans le téléfilm Affaires étrangères : Maroc. Elle a aussi fait une apparition dans Scènes de ménages ou Soda. Mais son rôle dans Les Sandales blanches pourrait bien lui ouvrir de grandes portes. Dans le téléfilm, elle incarne Malika Bellaribi, une fillette issue des bidonvilles algériens de Nanterre devenue une cantatrice à succès. Une fiction tirée de l'histoire vraie de celle qui est surnommée "La diva des banlieues".

Afin d'être la meilleure possible, Amel Bent a suivi une grosse préparation. "Une coach m'a accueillie dans ses cours de comédie, pendant quatre mois, presque tous les jours pendant cinq heures. Il fallait que je me forme au jeu, que je m'ouvre, aussi, pour mieux incarner des personnages", a-t-elle expliqué à Télé 7 Jours (édition du 18 janvier). La maman de Sofia (bientôt 5 ans) et Hana (3 ans et demi) s'est également entraînée pour "adopter les bonnes postures d'une chanteuse lyrique". Elle a notamment été coachée par Malika Bellaribi elle-même. "C'est elle qui chante dans le téléfilm, il fallait donc que je la suive à la perfection", a-t-elle ajouté.

Amel Bent bluffe sur France 2

Et le résultat est bluffant. Sur les réseaux sociaux, les avis étaient unanimes. Nombreux sont ceux à avoir souligné qu'elle était "époustouflante", "touchante" ou "sacrément talentueuse en tant qu'actrice". Touchée, Amel Bent leur a donc répondu en story. "Vos retours me bouleversent. Il y a les commentaires et il y a les témoignages. Je reçois comme une vague d'émotion mais surtout, un vent d'espoir pour demain... J'ai l'impression que cette histoire me raconte et raconte aussi beaucoup d'entre vous, dans notre quête de liberté d'être et d'aimer. Merci encore pour vos mots, merci à Malika", a écrit l'épouse de Patrick Antonelli.

Avant cela, Amel Bent avait tenu à rendre un bel hommage à la cantatrice sur Instagram. "Ce film raconte ton parcours, celui d'une femme, une mère, une artiste que j'ai eue la chance et l'honneur d'incarner. Ce que je retiens, c'est ton courage, ta détermination, ta dignité et ta résilience. Tu es femme debout et courageuse qui a bouleversé sa propre existence et a tracé son chemin malgré les obstacles de la vie. Une vraie inspiration. À toi Malika", peut-on lire en légende de photos du téléfilm qui a rassemblé 3,08 millions de téléspectateurs, soit 13,5% du public (plaçant ainsi France 2 sur la 2e marche du podium).