Amel Bent avec son mari : une invitée surprenante fascine leurs filles à la maison

Amel Bent n'est pas la "maman complètement à l'ouest" ou "à la ramasse" récemment décrite sur Instagram ! La chanteuse est surtout attentive et accueillante, deux qualités que les internautes ont pu constater dans sa dernière story. Elle veille sur Lulu, l'invitée de sa fille aînée Sofia pour le week-end.

"Ce soir personne ne dort à la maison...", a écrit @amelbent dans sa story du 22 janvier 2021. L'interprète de la chanson 1, 2, 3 (feat. Hatik) y a publié une photo de son mari Patrick Antonelli (torse nu) et de leurs deux filles, Sofia (4 ans et demi) et Hana (3 ans), adorables en pyjamas identiques. Tous sont allongés sur le parquet et observent leur invitée du week-end : Lulu, la tortue de la classe de Sofia, dont la fillette a la garde.

Dans la suite de sa story, Amel Bent apprend que Lulu aussi, a 5 ans. La chanteuse et coach de l'émission The Voice (TF1) finit par aider sa fille à placer le reptile dans son terrarium. "On lui a mis ses petits morceaux de clémentine, on lui a rempli son petit bol d'eau, et là tu vas voir, elle va venir se cacher dedans [sous un morceau de bois, NDLR] pour dormir. On va éteindre la lumière, on va la laisser dormir", explique ensuite Amel à sa petite Sofia.