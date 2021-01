Amel Bent comédienne : vive émotion sur le tournage, elle n'a pas pu retenir ses larmes

Après ses talents de chanteuse, ce sont ses talents de comédienne qui vont être mis à l'honneur. Amel Bent a tourné en septembre 2020 pour France 2, dans un téléfilm qui sera diffusé le 25 janvier 2021. Il s'agit de la fiction Les sandales blanches de Christian Faure avec Naidra Ayadi et Mhamed Arezki.

Amel Bent y incarne Malika Bellaribi, une fillette des "bidonvilles de Nanterre" devenue cantatrice à succès. Un personnage qui n'en est pas un car Les sandales blanches est adapté d'une histoire vraie. Le pitch ? Malika a cinq ans quand sa mère lui achète une paire de sandales neuves. Des sandales si blanches que la fillette ne les quitte pas des yeux et ne voit pas le camion qui recule. C'est le début d'années d'hôpital, d'opérations à répétition, de souffrance et de lutte. Des années loin des siens durant lesquels la petite musulmane, aux mains de bonnes soeurs et d'infirmières catholiques, va, à la messe, découvrir la musique et le chant. Dès lors, affrontant le racisme d'une société française qui peine à se remettre de la Guerre d'Algérie, mais butant aussi contre les aprioris tenaces de sa propre communauté, Malika va suivre son rêve pour devenir celle que toutes et tous appelleront un jour "la Diva des banlieues". Un rôle fort qui a beaucoup touché Amel Bent, qui fait là ses premiers pas en tant que comédienne : "A la dixième page du scénario, je me suis dit : 'Pourquoi je l'ai lu ? Je vais être obligée de dire oui !' Mais ce n'est pas parce que j'ai accepté que j'ai eu le rôle : j'ai passé des essais. Et je n'avais jamais eu aussi peur depuis Nouvelle star [elle y a participé en 2004, ndlr] !", confie-t-elle à Télé Loisirs.

Dans la fiction, ce n'est pas la voix de la chanteuse amincie qu'on entend mais celle de la vraie diva Malika Bellaribi. "Ca a été assez difficile parce que j'ai dû me caler sur son tempo à elle, m'accorder à son souffle. J'ai appris ses silences, ses respirations, commente Amel Bent qui a été très impressionnée par la chanteuse et qui n'a pu retenir son émotion lors du tournage. Notamment lorsque Malika Bellaribi apparaît avec son mari lors de la scène finale. Elle a d'ailleurs confessé s'être éloignée à chaque coupure pour pleurer dans un coin.

Vendredi 22 janvier 2021, Amel Bent a partagé sur Instagram son bonheur de faire partie de ce projet si particulier : "Ce film raconte ton parcours, celui d'une femme, une mère, une artiste que j'ai eu la chance et l'honneur d'incarner. Ce que je retiens, c'est ton courage, ta détermination, ta dignité et ta résilience. Tu es une femme debout et courageuse qui a bouleversé sa propre existence et a tracé son chemin malgré les obstacles de la vie. Une vraie inspiration. À toi Malika. #lessandalesblanches", a-t-elle écrit en légende de la bande annonce.