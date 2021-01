Amel Bent très amincie, elle se défend : "Je ne suis pas malade"

Ces derniers mois, Amel Bent a perdu beaucoup de poids et l'interprète fait face aux hypothèses parfois malsaines des internautes, qui croient que sa nouvelle silhouette est la conséquence d'un problème de santé. Ainsi, dans les colonnes de Ciné Télé Revue, le 20 janvier 2021, l'artiste a expliqué parfois "déconner" avec son alimentation.

"Je fais attention à mon alimentation. Quand je suis ronde, c'est parce que je déconne avec la nourriture, il n'y a pas d'autres raisons. Je ne suis pas malade, je n'ai pas de problèmes hormonaux particuliers. Je n'ai pas fait de régime draconien, j'ai toujours fait le yoyo avec mon poids", a-t-elle déploré auprès de nos confrères belges.

Si Amel Bent a longtemps lutté pour garder un poids stable, elle a finalement retrouvé un rapport sain à la nourriture. Grâce à ses filles, Hana et Sofia, et son mari Patrick Antonelli, elle est parvenue à surmonter son problème. "Mes filles et mon mari remplissent ma vie de bonheur. Je n'éprouve plus le besoin de me remplir le ventre jusqu'à en avoir des crampes. Chose que je faisais avant et pendant longtemps. Je n'ai plus de manque à combler", s'est-elle réjouie, toujours auprès de Ciné Télé Revue.