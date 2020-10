Amel Bent : Grosse mise au point sur son poids après des critiques

Amel Bent en a assez que tout le monde commente son poids. En publiant les photos de sa jolie tenue du Psychodon, la chanteuse a attiré les remarques disant qu'elle avait perdu du poids. En réalité, elle n'a pas perdu un gramme, mais a simplement trouvé un styliste qui lui correspond. "C'est vrai, on dirait que j'ai perdu 20 kg, et pourtant, je n'ai pas perdu un gramme depuis cet été. J'ai juste la chance de travailler avec une personne qui respecte ma morphologie et prend en considération mes complexes et qui surtout sait mettre en valeur mes atouts", a-t-elle affirmé sur Instagram, le 7 octobre 2020.

Amel Bent aurait laissé un professionnel de très mauvais conseil contrôler son apparence durant un certain temps. "Oui, elle est révolue l'époque où on me disait : 'Je vais te mettre une tunique pour cacher ton derrière' ou 'J'ai opté pour un truc très large, ce sera plus flatteur'. Merci de réaliser mon rêve d'être habillée par les plus grands couturiers tout en respectant mon corps, ma ligne et mes courbes", développe-t-elle.

Comme l'a repéré le compte @amel.mode, la chanteuse portait un pantalon taille haute marron de chez Fendi, et des escarpins à bride, signés également de la marque italienne. Récemment, on a pu la voir en Jacquemus, Fenty, Banlenciaga ou même en Off-White. Un nouveau style qui lui va à ravir.

"Mes valeurs et mes convictions ne se comptent pas en grammes, a poursuivi Amel Bent sur Instagram. Que je prenne ou perde du poids ne me définit pas en tant qu'artiste, en tant que femme ou en tant que mère. Jusqu'à preuve du contraire, je suis la seule habitante de ce corps qui est le mien et je suis la seule personne qui doive s'y sentir bien. Le pire, et j'en mettrais ma main à couper, c'est que ceux qui me disent que j'ai trop maigri sont les mêmes qui me traitent de grosse quand je prends du poids."

En juin dernier, Amel Bent confiait avoir perdu 7 kilos pendant le confinement, temps sacré où elle a pu prendre le temps de cuisiner des produits sains. "Je sors du confinement, je vais être dans les défilés de Victoria Secret. (...) Manger plein de légumes et de fruits, profiter du temps pour cuisiner, c'est beaucoup plus sain", expliquait-elle à Jarry.