Amel Bent lookée face à Carla Bruni, parterre de stars au Psychodon

Pour sa troisième édition, le Psychodon a investi l'Olympia, à Paris. Un grand concert caritatif retransmit sur C8, pour sensibiliser, briser le tabou autour des maladies psychiques et récolter des fonds pour accroître la prévention. Le parrain de cette année n'était autre que Yannick Noah. De nombreux grands noms de la chanson française ont d'ailleurs répondu présents, tout comme des professionnels et des associations du milieu.

Dave, Thomas Dutronc, Patrick Bruel, Benjamin Biolay, Amaury Vassili, Carla Bruni-Sarkozy... ils avaient tous fait le déplacement pour venir chanter lors de ce concert, dont l'intégralité des recettes a été reversée à l'association Psychodon. De nombreux artistes de la nouvelle scène étaient présents : Amel Bent et Imen Es, Dadju, Claudio Capeo, Lola Dubini et Boulevard des airs, Hervé, Kendji Girac ou encore Pomme.

Camélia Jordana et Barbara Pravi ont également chanté lors de cette belle soirée. Didier Meillerand, le fondateur du Psychodon, a animé la soirée. Avec Yannick Noah, ils ont animé un after sous format magazine après le concert, afin de donner la parole aux malades et aux soignants. Dans le public, on retrouvait également le Pr Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie.

Cette troisième édition avait une saveur particulière. Cette année est marquée par une crise sanitaire "particulièrement éprouvante pour les personnes concernées par ces troubles", comme l'a rappelé le site Handicap.fr.

Le concert Psychodon : Tous fragiles, tous concernés diffusé sur C8 a rassemblé 301 000 téléspectateurs (1,4% PDM), comme a pu le rapporter Puremédias.