Dadju bientôt papa pour la deuxième fois ? "On sera bientôt quatre"

Grosse et belle surprise pour les fans de Dadju, qui ont eu le droit à une double dose de plaisir. Comme Nekfeu a pu le faire avec Les Étoiles vagabondes et son expansion (pour un total de 34 merveilleux titres), l'artiste de 29 ans a sorti "deux" albums en l'espace de quelques jours. Le 15 novembre dernier, on découvrait Poison, son deuxième opus très attendu après le succès faramineux de Gentleman 2.0. On pouvait alors écouter des titres forts comme Paire d'as, en collaboration avec Nekfeu justement, Compliqué ou encore TPB, en feat. avec Koba LaD.

Dans la nuit du lundi 18 novembre 2019, Dadju dévoilait l'autre partie de son album, intitulée Antidote. Quelque 14 titres supplémentaires, dont l'intéressant Robe, avec Damso, ou encore Wouli Liya, en feat avec Aymane Serhani, Kaly et Soolking. Une jolie surprise donc, qui se clôturait sur la chanson Maamou, surnom qu'il donne à sa fille, née en octobre 2017. Dans ce morceau, Dadju annonce l'arrivée supposément imminente de son deuxième enfant.

"Maman m'annonce la bonne nouvelle. On sera bientôt quatre, c'est encore un cadeau du ciel. Un par album, ça me parle. On ne fera qu'augmenter le nombre. Et plus on est, moins j'ai le temps de dormir. Appliquons la force du nombre. Tout sera pour vous quand j'irai m'endormir", chante Dadju, dans le pont de sa chanson. Pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été faite par l'artiste.

Dadju, qui est très secret sur l'identité de sa compagne et sur sa vie de famille, ne dévoile quelques bribes de sa vie de famille qu'en de rares occasions. Dans les pages de Paris Match, il évoquait ce 21 novembre sa relation avec sa fille : "Elle ne sait pas que je suis chanteur. Je ne veux pas qu'elle ait envie d'être là-dedans, même si elle découvrira vite. Il y a une affiche avec ma tête sur le périph' et à chaque fois qu'on la voit, elle dit 'c'est papa !' et je fais semblant de ne pas entendre." On imagine qu'il appliquera les mêmes principes pour élever son futur enfant...