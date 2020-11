Amel Bent : Comment son mari Patrick l'a aidée à accepter son corps

Dans une interview à Apollon parue le 13 novembre 2020, Amel Bent se confie sur le confinement passé avec son mari, Patrick Antonelli et leurs filles Sofia (4 ans) et Hana (3 ans). La chanteuse décrit trois géniaux mois de "recueillement familial". Une expérience qu'ils doivent désormais réitérer. "On a tenté, avec mon mari, de le vivre comme une pause, un moyen de pouvoir retrouver nos enfants, se retrouver tous les deux, profiter et cocooner", a-t-elle décrit.

Pendant le confinement, l'interprète de l'inoubliable Ma Philosophie a perdu sept kilos. Grâce aux compliments de ses proches, Amel Bent s'accepte désormais beaucoup mieux. "Ce n'est pas avec le temps. Déjà mon corps, je ne l'aime toujours pas des masses à vrai dire, mais disons que d'avoir épousé un homme qui me regarde avec des yeux pleins d'amour, d'avoir deux petites filles qui me disent tous les matins : 'Maman, t'es la plus belle des mamans'. Ça peut aider. Peut-être que le regard que j'ai sur moi n'est pas forcément lié à mon physique", a-t-elle décrit à nos confrères.

Un chemin pour s'accepter qui passe aussi par les vêtements qu'elle porte. Dans les derniers mois, Amel Bent a véritablement changé de look. Mieux adapté à sa morphologie, plus branché et surtout radicalement plus mode, son look est fait de pièces signées de Off-White, Fenty ou encore Jacquemus. "Aujourd'hui, Cardi B est égérie Balenciaga. En France, quand est-ce qu'on va pouvoir aussi habiller des filles de moins d'1,65m, avec des culottes de cheval, de grosses fesses, des vergetures, de la cellulite, des petits bidons de quand on a la chance de pouvoir enfanter, sans complexe ? Porter du Jacquemus, pour moi, c'est clairement un acte de revendication parce que je fais 1,63m et 62 kilos et que j'adore l'idée de mettre un truc qu'on ne voit que sur des tiges d'1,80m. Et de le porter en étant tout à fait moi, je trouve que c'est cool et que ça ouvre aussi un peu le domaine du possible pour autre chose", a développé la chanteuse.

Comme elle le détaillait sur Instagram après une mise au point sur son poids, Amel Bent a été victime d'un très mauvais conseil : "Oui, elle est révolue l'époque où on me disait : 'Je vais te mettre une tunique pour cacher ton derrière' ou 'J'ai opté pour un truc très large, ce sera plus flatteur'. Merci de réaliser mon rêve d'être habillée par les plus grands couturiers tout en respectant mon corps, ma ligne et mes courbes."

