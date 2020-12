The Voice 2021 : Une nouvelle étape, un "late show" avec Nikos Aliagas... Les nouveautés de la saison

Le déroulé reste le même, ou presque. Après les auditions à l'aveugle, les jeunes chanteurs sélectionnés passeront l'étape des Battle puis celle des K.O. "Chaque année, nous gardons nos fondamentaux. Mais nous souhaitons tout de même pimenter les choses avec de nouvelles façons de raconter l'histoire", explique Matthieu Grelier, directeur des programmes chez ITV Studios (société productrice de The Voice), lors de la visioconférence de presse. C'est ainsi qu'une nouvelle étape se glisse juste avant les directs : les cross battle !

Les cross battle ou comment les coachs peuvent finir... sans talent

Le principe est simple : Nikos Aliagas désigne un coach, ce dernier choisit l'un de ses talents et désigne un autre coach. Le deuxième coach désigne à son tour l'un de ses talents et les deux candidats s'affrontent sur scène. Pas question de duo, chacun interprète la chanson de son choix. Et le rôle des coachs s'arrête là puisque c'est le public, présent sur le plateau, qui va voter et choisir le gagnant de ce cross battle. Avant cette nouvelle étape, Florent Pagny, Marc Lavoine, Amel Bent et Vianney étaient tous à la tête d'une équipe de quatre talents. Après ces cross battle, certains pourraient bien se retrouver... sans candidat ! En effet, ils n'auront pas tous le même nombre de talents pour les directs.

Autre nouveauté de la saison en deuxième partie de soirée. Nikos Aliagas retrouvera les quatre coachs. Mais pas de fauteuils rouges pour Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney. Tous les cinq seront autour d'une table avec fauteuils vintage. Une ambiance "très émission débat des années 1980", comme "un late show mais sans les humoristes", explique l'animateur. Enfin, les parcours de deux candidats seront à découvrir via un documentaire disponible sur la plateforme MYTF1.