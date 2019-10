Florent Pagny, son exil fiscal lié à son départ de The Voice : il balance

Florent Pagny était l'invité de l'émission On refait la télé, sur les ondes de RTL, le 19 octobre 2019. L'occasion pour le chanteur de revenir sur une rumeur qui a marqué l'actualité de ces derniers mois, son possible retour dans The Voice, célèbre show musical de TF1, qu'on dit déjà comme "acté". "Non, non, non. Non parce que d'abord ils n'actent jamais avant. Et en fait à la fin, c'est eux qui décident entre TF1 et la production. C'est vrai que quand je suis parti, on s'est dit : 'Ne vous inquiétez pas, je reviens pour mes 60 ans.' Mais en même temps je ne sais jamais ce que l'avenir nous réserve", explique le mari d'Azucena.

Quid d'un possible retour en 2021, lorsqu'il aura 60 ans ? "Pour l'instant, j'y pense pas. C'est toujours eux qui décident et qui proposent et je verrai dans quel état d'esprit je suis là où ça se présente. Si ça ne se présente pas j'aurais même pas besoin d'avoir à y penser", poursuit Florent Pagny, qui n'a pas l'air très motivé à retrouver son fameux fauteuil rouge. "Peut-être qu'à un moment, ils n'ont pas forcément envie de m'avoir avec eux", ajoute-t-il.

Sa collaboration avec TF1 s'est-elle toujours très bien passée comme on pourrait le penser ? "De mon côté oui, de leur côté pas du tout. Ils m'ont fait des fois des petites choses, où je me suis dit que c'était bizarre. Comment vous laissez un programme comme Sept à Huit à vouloir me nuire, nuire à mon image en faisant tout un reportage où on ne parle que de pognon et de Portugal alors que je suis en tournée avec un album qui se passe bien, sur la même chaîne, qui d'un seul coup prend le même artiste et fait de l'audience sur un autre programme. Il y a un moment où tu te dis qu'il y a un truc qui ne va pas", dit-il en faisant référence à son exil fiscal au Portugal qui avait déchaîné les passions.

"Quand le mec est venu [le journaliste de Sept à Huit, NDLR] j'ai senti qu'il était pas venu faire la promotion de mon album mais qu'il était venu pour d'autres intentions, quand ça, ça existe, j'y vois une vraie volonté de nuire. (...) Tu te dis : 'Ah, ça c'est pas bien.' Je savais pas trop ce que j'allais faire, si je restais ou non. Ça m'a aidé", avoue Florent Pagny, encore vexé par ce reportage pourtant réalisé en 2017. La même année, il expliquait d'ailleurs ne plus vouloir faire de promotion dans les médias. Il a depuis changé d'avis.