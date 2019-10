Florent Pagny : Sa femme Azucena raconte leur difficile première rencontre

Interrogé par Nikos Aliagas pour le magazine Gala, le chanteur Florent Pagny a accordé une très rare interview croisée avec sa femme Azucena. L'occasion pour l'artiste de 57 ans, qui a publié un nouveau disque intitulé Aime la vie, de se confier sur sa belle histoire de coeur.

Dans les pages du magazine, on en apprend ainsi un peu plus sur la rencontre, un peu houleuse, du couple. Surprise, Azucena n'est pas tendre... mais drôle quand elle raconte ! "Ce n'était pas du tout le coup de foudre. On s'est retrouvés dans une fête donnée par des amis communs. Quand je suis arrivée sur place, j'ai d'abord remarqué une Mercedes garée avec des vitres teintées quelque peu déglinguée. En entrant, je crois un bull terrier immonde, un mélange de chien et de cochon, et on me dit : 'C'est la voiture et le chien de Florent Pagny !' Très vite, quelqu'un me serre la main et m'attire vers lui : je me dis 'mais qui est ce blaireau ?' C'était Florent !", a-t-elle relaté.

Et l'épouse de Florent Pagny, avec lequel elle a eu deux enfants Inca (23 ans) et Aël (20 ans), d'ajouter : "A l'époque, je parlais très peu le français, je ne savais pas qui il était et j'apprends plus tard que c'est un chanteur un peu en fin de carrière. (...) J'ai continué à le croiser dans des soirées communes, mais je vous l'avoue, je ne comprenais pas son attitude. Dès qu'il me parlait, j'avais l'impression qu'il m'agressait." Finalement une amie lui confiera qu'il s'y prend maladroitement pour la séduire et, après un peu de temps, elle se laissera charmer par cet homme "super tendre et profond". "Je n'étais pas le meilleur pour l'approche, mais j'ai fini par l'attendrir", a confirmé l'interprète de Savoir aimer.

Thomas Montet

Les confidences Florent Pagny et sa femme Azucena sont à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 17 octobre 2016.