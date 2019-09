Florent Pagny et Amel Bent bientôt à l'Olympia pour un concert événement

Pour la 8e année consécutive, de nombreux artistes se sont donné rendez-vous pour soutenir la Fondation A.R.C.A.D. (Aide et Recherche en Cancérologie Digestive) et ainsi aider la recherche contre le cancer du pancréas. Le concert de bienfaisance, créé et animé par Laurie Cholewa, se tiendra sur la mythique scène de l'Olympia le 7 octobre 2019.

Florent Pagny, Amel Bent, Kendji Gira , Black M, Julie Zenatti, Claudio Capeo, Trois Cafés Gourmands... Autant d'interprètes populaires qui vont donner de la voix pour la bonne cause. Les chanteurs Imany, Vegedream et Elisa Tovati devraient eux aussi être de la partie le temps d'une joyeuse soirée. Un événement à l'initiative de la spécialiste cinéma de Canal+, Laurie Cholewa, depuis que sa famille a été touchée de près par le cancer du pancréas, "un des plus graves" comme le rappelle le professeur Pascal Hammel : "Il représentera la deuxième cause de décès par cancer en 2020", a précisé le spécialiste dans un communiqué.