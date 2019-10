Florent Pagny, sa femme Azucena intransigeante : "Elle me recadre"

Jeudi 10 octobre 2019, Florent Pagny était l'invité de C à vous (France 5) pour faire la promotion de la réédition de son album Aime la vie, sorti en mai dernier. L'occasion pour l'artiste de 57 ans d'évoquer la conception de cet album et l'aide précieuse de sa compagne, Azucena Camano.

Ensemble depuis plus de vingt-six ans, le couple s'est construit une dynamique équilibrée, notamment lors du processus créatif du chanteur. On pourrait même dire qu'elle est une sorte de coach pour lui, qui recherche toujours son avis honnête. "Oui, c'est ma meilleure conseillère. Elle ne me laisse rien passer. D'abord, elle n'est surtout pas fan, ni groupie, donc elle ne pardonne pas. Il y a des moments où...", explique l'ancien coach de The Voice, en mimant son plus beau "casse" de Brice de Nice.

"Oui, elle me recadre", admet Florent Pagny avec le sourire. S'ensuit une séquence tirée de l'enregistrement de son dernier album, où l'artiste tient une note pendant quelques dizaines de secondes avec puissance. Une performance vocale saluée d'un simple "pas mal" d'Azucena. "Mais bon, c'est ma femme ! J'avais besoin de ça", reconnaît-il.

Pour rappel, Florent Pagny et Azucena Camano sont parents de deux grands enfants : une fille Aël (20 ans) et un garçon, Inca (23 ans). "Nous, on est un couple karmique. Notre destin était de se rencontrer et de s'accompagner pour justement revenir de là où j'étais, du trou, et me dépasser", avait-il notamment confié à Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche en juin dernier.