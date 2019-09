Florent Pagny, sa rencontre avec sa femme : "Elle est arrivée... une telle beauté"

Michel Drucker a l'art et la manière de savoir recueillir des confidences intimes de ses invités. Cette fois, c'est Florent Pagny qui a été soigneusement cuisiné par l'emblématique animateur de France Télévisions lors de son passage dans l'émission hebdomadaire de France 2 Vivement dimanche.

C'est ainsi que Florent Pagny a raconté dimanche 22 septembre 2019, face à Michel Drucker, mais également Hugues Aufray, sa rencontre avec sa femme Azucena, avec qui il vit depuis de nombreuses années en Patagonie. Avant de la rencontrer, le chanteur de 57 ans ne connaissait pas ce vaste territoire qu'est l'Amérique du Sud : "Pour moi, c'était une planète, même pas une région de la planète."

Vingt-six ans plus tard, Florent Pagny s'est souvenu comme si c'était hier de la façon dont Azucena est entrée dans sa vie : "Elle est arrivée... une telle beauté ! Elle avait de quoi fasciner. À un certain moment, tu dis : 'On ne parle pas la langue, mais va falloir se faire comprendre quand même." Des confidences accompagnées de rires.

"On s'est rencontré à un moment de ma vie où j'avais besoin de rencontrer d'autres personnes. Le destin a bien fait les choses. Et c'est vrai que c'est elle qui m'emmène dans cet endroit du monde. Et là, j'ai un peu la sensation d'être chez moi dès que j'y arrive. Autant elle se sentait chez elle arrivée à Paris, et moi je me sentais chez moi arrivé en Patagonie. Ça s'est fait naturellement depuis vingt-six ans", a-t-il conclu, gardant malgré tout secrets le lieu de leur rencontre et les circonstances exactes.

De leur amour sont nés deux enfants : Inca (23 ans) et Aël (20 ans). Florent Pagny et Azucena Caamaño sont mariés depuis 2006.