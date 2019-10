Florent Pagny et sa femme : comment ils ont géré le départ de leurs enfants

Depuis vingt-six ans, Florent Pagny traverse la vie au côté de sa femme Azucena. Une histoire de coeur qui avait pourtant assez mal commencé, mais dont sont issus deux enfants : Inca (23 ans) et Aël (20 ans). Dans Gala, le couple évoque cette vie de famille, chamboulée par leurs départs...

Les amoureux se sont toujours organisés de manière à veiller au bien-être de leurs enfants et à leur épanouissement, surtout dans les moments difficiles comme lorsque l'interprète du tube Ma liberté de penser était en indélicatesse avec le fisc français. "Ils ont grandi en France à la campagne, ils étudiaient à l'école publique du village. On a toujours fait en sorte qu'ils vivent normalement. Ensuite, on est partis aux États-Unis, et en Argentine pour qu'ils grandissent sans le poids de ma notoriété et près de la nature", confie Florent Pagny à Gala.

Depuis, les enfants sont devenus grands et indépendants ! Il a alors fallu gérer le moment où ils ont quitté le nid... L'aîné avait 18 ans, et sa soeur seulement 16 ans. Un départ ressenti comme "un grand vide" par le chanteur de 57 ans. "J'ai dédié ma vie à leur éducation. J'ai toujours été là pour les voir grandir. Puis un jour, le grand est parti et la petite a décidé de le suivre pour aller dans un internat", ajoute Azucena. Plutôt que de se regarder dans le blanc des yeux et de se retrouver seuls entre quatre murs, la couple a opté pour une solution bien plus plaisante ! "On a voyagé pendant un mois avec un programme très précis, très rythmé pour ne plus penser au nid vide, à leurs chambres vides. C'était très difficile", ajoute Florent Pagny.

Thomas Montet

Les confidences Florent Pagny et sa femme Azucena sont à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 17 octobre 2016.