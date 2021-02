Amel Bent maman amusée : ses filles dévoilent leurs chansons préférées

Amel Bent semble faire écouter beaucoup de musique à ses filles, même si elle les laisse développer leurs propres goûts musicaux. Pour pouvoir fonder une vie de famille, l'artiste avait préféré laisser un temps sa carrière de côté. "Quand j'ai su que j'allais donner la vie et même avant, lorsque j'ai rencontré ma moitié et que j'ai su que j'allais faire ma vie avec lui et qu'on allait fonder un foyer, ma vie de chanteuse était loin. Je ne voulais pas vivre ça entre deux concerts ou entre deux promos. Je voulais le vivre à fond l'amour et cette création de cocon. Je vis le métier de chanteuse passionnément et cela ne m'aurait pas permis de vivre autre chose", avait confié Amel Bent à Terrafemina, le 3 juin 2019.

Ensemble depuis plusieurs années, Amel Bent et Patrick Antonelli se sont mariés le 15 juin 2015 et on ainsi fêté leurs noces de bois. Parents de deux petites filles, ils restent soudés face aux pires difficultés de la vie, comme les ennuis judiciaires de l'ancien patron d'auto école. ""Mon mari est attentionné, il me trouve belle, et me le dit. Il m'aime et me le dit (...) Depuis six ans il me prouve son amour dans tous les détails du quotidien", se réjouissait-elle sur Instagram, en juin dernier.