Wejdene : Photo dossier pour son feat avec Jul, ses fans ne la reconnaissent pas

Beaucoup d'entre nous ont eu un jeudi soir chargé. Dès minuit, il fallait se précipiter d'écouter des projets très attendus. Si les fans de Nekfeu se réjouissaient de six nouveaux titres - tous en featuring -, ceux de Jul se sont empressés de découvrir Loin du monde, le nouvel album du Marseillais. On pouvait ainsi découvrir le morceau Loin de tout, en feat. avec Wejdene !

Wejdene a de quoi être fière. Ceci est son tout premier titre en collaboration avec un autre artiste, qui se trouve être l'un des plus écoutés en France. De plus, elle est une fan de la première heure. Pour fêter cette sortie, la chanteuse de 16 ans a publié une bien drôle d'archive sur les réseaux sociaux : une vidéo d'elle, du temps où son manager Feuneu était son animateur de centre aéré. On les voit tous les deux entourés d'autres enfants, faisant tous le signe de Jul.

"Depuis Cross volé, je suis dans la team. 11 ans !! Aujourd'hui je suis en feat avec ! Croyez en vos rêves !", a légendé Wejdene. Jul n'a pas hésité à répondre : "Grosse force à toi". Dès le tout début de sa carrière, l'interprète de Bande organisée avait apporté son soutien à l'adolescente.