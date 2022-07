Wejdene moquée pour son déhanché : folle de rage, elle dévoile souffrir d'une scoliose

"Mais Wejdene.. ya pas a te casser le dos comme ça ! C'est un lumbago qui t'attend", "Guette la posture" peut-on lire en commentaires, certains Twittos n'hésitant pas à comparer notamment la posture de la chanteuse à celle des extraterrestres dans les films Men In Black. Des propos qui ont dû vexer la créatrice de l'expression "Tu hors de ma vue" puisqu'elle n'a pu s'empêcher de répondre à ses détracteurs.

"Majeure et vaccinée. Personne ne dicte mes choix et ça depuis le début. Rien ne sert de mettre mes actions sur le dos d'une tierce personnes. Je le répète : majeure et vaccinée (...) Débat clos. PS : J'ai une scoliose depuis mes 12 ans. Vu que bientôt on devra présenter notre carnet de santé ici". Une mise au point qui aurait pu résoudre toutes les attaques mais qui n'a au contraire pas (du tout) été prise au sérieux par les internautes qui n'ont pas cru aux problèmes de dos de Wejdene.