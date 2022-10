Wejdene : Son ex YKM en garde à vue, soupçonné d'avoir tué son meilleur ami

Selon nos confrères du Parisien, le rappeur YKM, ex-petit-ami de Wejdene, est soupçonné d'avoir tué par balle son meilleur ami lors d'une rixe entre bandes. Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre dans le quartier des Hautes-de-Mardelles situé à Brunoy dans l'Essonne. Le jeune homme décédé était âgé de 20 ans. Âgé seulement de 18 ans, le jeune rappeur YKM a été placé en garde à vue au commissariat de police judiciaire de Versailles dans les Yvelines, où il va être interrogé pendant 48 heures.

Petit rappel des faits. Il est 22h45 vendredi 7 octobre lorsque les policiers interviennent dans la cité des Hautes-de-Mardelles. Une rixe est en train d'éclater dans ce quartier. Les policiers aperçoivent alors un jeune homme blessé au thorax et cloué au sol. Les pompiers lui effectuent un massage cardiaque. Au même moment, une autre personne est blessée par arme blanche dans la commune voisine de Villecresnes dans le Val-de-Marne. La personne est prise en charge par les secours.

Soupçonné d'avoir abattu son meilleur ami par erreur, lors d'une rixe dans la nuit de vendredi à samedi, le rappeur YKM a été sauvé par la police alors qu'il allait se faire lyncher par les habitants de la cité des Hautes-Mardelles, à Brunoy. Par la suite, après avoir été admis à l'hôpital, le rappeur YKM va être placé en garde à vue ou il va être interrogé pendant quarante-huit heures avant que le parquet d'Evry (Essonne) ne prenne une décision sur la suite à donner à cette affaire.

C'était la petite-amie à YKM

Ce scandale n'a sûrement pas de quoi réjouir son ex Wejdene qui, avait officialisé sa relation avec le rappeur en mars 2021. Cette info avait été dévoilée par Maeva Ghennam, la star des "Marseillais" de W9. "Oh mon dieu, elle m'a présenté son mec. J'ai rencontré le nouveau chéri de Wejdene. Ils sont trop chou, ils sont trop beaux, je les aime trop. Je suis trop fan ! Mon amour, vous êtes trop beaux tous les deux", avait dévoilé la jeune femme de 25 ans qui avait dîné au restaurant L'Atelier en compagnie de la chanteuse. Un an avant, en janvier 2020, le producteur de Wejdene, Feuneu, évoquait la liaison entre elle et le rappeur YKM au micro de radio VL : "Je l'ai remarquée parce que c'était une petite de mon quartier, du 91... tout simplement du fait que c'était la petite-amie à YKM. Je la connaissais déjà, un jour, elle est venue me voir et elle m'a dit : 'Moi aussi je chante'", avait-il confié.