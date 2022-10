Wejdene : Son ex, le rappeur YKM, en détention provisoire pour le meurtre de son meilleur ami de 19 ans

Le rappeur a déclaré avoir été menacé

Le rappeur YKM est déjà connu des services de police, pour des faits de violence aggravée, d'extorsion avec arme et d'agression sexuelle. Après cette rixe qui a éclaté dans cette cité sensible des Hautes-Mardelles à Brunoy, il a pris la fuite et a appelé la police vers 5h50 du matin. C'est à ce moment qu'il a expliqué avoir été menacé par un groupe entendant bien le lyncher. La police arrivée sur place l'a donc finalement sauvé, après avoir réussi à disperser la foule. Puis, il a été interpellé. Durant sa garde à vue, les quatre personnes mises en examen ont évoqué la présence de trois inconnus cagoulés venant de Saint-Pierre-du-Perray et de Corbeil-Essonnes. "Ces derniers les auraient pris à partie et poignardés pour un motif qui reste à éclaircir", précise Le Parisien. Son compte Instagram qui était jusqu'ici public, a été rendu privé depuis l'affaire.