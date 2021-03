Wejdene en couple : dîner au restaurant avec son chéri, une star des Marseillais officialise !

Au printemps 2020, Wejdene explose. Après la publication d'une vidéo de son titre Anissa sur TikTok, la jeune chanteuse connaît un succès fulgurant. En quelques mois, elle est certifiée disque de platine et enchaîne depuis les tubes. Des titres racontant toujours des histoires d'amour, alors que la jeune blonde de 16 ans préserve sa vie personnelle. Wejdene est-elle en couple ou célibataire ? Le mystère est enfin levé sur la question que beaucoup se posent depuis bien des mois.

Si l'interprète de Loin de tout avec le rappeur Jul se montre plutôt discrète sur le sujet, elle est pourtant bel et bien en couple. Pas d'officialisation ni de confidences exceptionnelles sur le sujet, mais une révélation inattendue de la part d'une candidate de télé-réalité. Mercredi 17 mars 2021, Wejdene, en vacances à Dubaï, retrouve Maeva Ghennam, star des Marseillais, pour un dîner au restaurant. Les deux jeunes femmes prennent place à L'Atelier de Joël Robuchon, restaurant gastronomique du célèbre chef français aux 32 étoiles.

Wejdene en couple, Maeva Ghennam vend la mèche

En plein repas, Maeva Ghennam partage une jolie photo de Wejdene attablée, dans l'attente d'être servie. "Oh mon dieu, elle m'a présenté son mec", écrit l'ancienne meilleure amie de Carla Moreau, éclaboussée par le scandale de sorcellerie dans la télé-réalité. "J'ai rencontré le nouveau chéri de Wejdene, poursuit-elle face caméra, sans jamais filmer le fameux compagnon de la chanteuse. Ils sont trop chou, ils sont trop beaux, je les aime trop. Je suis trop fan ! Mon amour, vous êtes trop beaux tous les deux."

Voilà donc Maeva Ghennam qui officialise le couple de Wejdene ! Toutefois, l'identité de l'heureux élu du coeur de la starlette est tenue secrète. Les hypothèses vont bon train depuis le succès de la jeune femme.

En janvier 2020, au micro de radio VL, Feuneu, le manager de Wejdene, donnait déjà des informations. "Je l'ai remarquée parce que c'était une petite de mon quartier, du 91... tout simplement du fait que c'était la petite-amie à YKM. Je la connaissais déjà, un jour elle est venue me voir et elle m'a dit : 'Moi aussi je chante'", confiait-il. Plus récemment, les fans de la chanteuse pensaient à une idylle avec le Youtubeur Michou, avec qui elle a collaboré. Des rumeurs stoppées net par le jeune homme de 19 ans sur le plateau de Touche pas à mon poste en octobre dernier : "Il ne se passe rien. Les gens nous voient souvent ensemble et ils aiment trop s'imaginer des couples. Y'a aucun délire, y'a rien ! Mais on aime bien aussi en jouer." Le mystère reste complet...