Wejdene, le succès fou d'Anissa : "Je ne peux plus sortir seule..."

Depuis quelques semaines, les réseaux vivent au rythme enjoué d'Anissa, le tout premier tube de Wejdene. La naissance d'une artiste qui a eu lieu sur TikTok, grâce à un challenge. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. "J'ai lancé un challenge, mais les internautes ont finalement fait le leur en utilisant les paroles avec une chorégraphie qui a été relayée plus de 100 000 fois", a confié la jeune chanteuse au Parisien, paru le samedi 27 juin 2020.

"C'est incroyable. Depuis quelques semaines, on me reconnaît dans la rue. Je ne peux plus sortir seule. Mais ils m'appellent tous Anissa !", poursuit Wejdene. Un succès bien cherché, puisqu'elle avouait récemment à Purebreak qu'elle savait "qu'il allait péter". "J'étais préparée. C'est pas un son comme les autres, il y a des fautes de français, des fautes d'orthographe. J'ai pas fait exprès en plus. Qui ose dire dans son son 'tu prends tes caleçons sales' ?", expliquait-elle.

Originaire de la Courneuve, Wejdene chante depuis l'enfance avec son père, Badra Zarzis, artiste populaire en Tunisie. Elle doit d'ailleurs son succès à sa famille. "Mes parents sont presque mes managers et mes soeurs ont dansé dans mes clips", ajoute Wejdene au Parisien.

Du management à la vraie vie, absolument tout se fait en famille chez la jeune artiste, même l'inspiration de son tube. Il raconte - comme ont pu si bien le faire Vitaa et Diam's - une histoire d'adultère. "Anissa c'est ma vraie cousine. Je ne lui parle plus depuis que j'ai découvert que mon ex-copain me trompait avec elle. Je ne sais pas si elle l'a entendue", révèle Wejdene.

Une jeune artiste originaire de banlieue qui cartonne avec un tube de l'été : l'histoire de Wejdene a fait forcément écho avec celle d'Aya Nakamura. "Ils font un parallèle avec son tube Djadja, pourtant, je ne m'en suis pas inspirée. Je parle juste de mon histoire", conclut-elle.