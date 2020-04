Jason Isaacs (Harry Potter) se change en Lucius Malfoy sur TikTok !

Ce soir, TF1 poursuit la saga Harry Potter et rediffuse l'un des meilleurs volets de la saga : Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le seul réalisé par Alfonso Cuarón. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles du casting de la saga culte, à commencer par Jason Isaacs, qui joue le personnage (un peu lâche) de Lucius Malfoy. Méconnaissable sans sa longue chevelure blonde, l'acteur britannique de 56 ans s'est récemment lancé sur TikTok !

Comme le rapportait le Daily Mail mardi 28 avril 2020, Jason Isaacs a ressorti sa célèbre baguette canne à pommeau, à tête de serpent, pour une vidéo TikTok sur le compte de la Croix-Rouge britannique. Ambassadeur de la fondation, l'acteur commence par une petite blague : "Oh je déteste quand les vieux dansent sur TikTok." Assurant qu'il ne dansera plus, il lâche : "Je crois que j'étais dans les films Harry Potter avec celle-là." Agitant sa canne à pommeau, il appelle ensuite aux dons. "On sait tous ce qu'est la magie, et en voilà", dit-il, avant de faire apparaître un bouton cliquable sur lequel on peut faire un don.

"Je suis ambassadeur de la Croix-Rouge britannique et je vous demande, si vous avez quelque chose à donner, de le partager avec la Croix-Rouge. Cette organisation fait des choses merveilleuses pour les personnes dans le besoin et pour les hôpitaux à un niveau inimaginable", a-t-il poursuivi, toujours sur TikTok. Une belle initiative en pleine pandémie de coronavirus.

Aujourd'hui, Jason Isaacs double le personnage de The Judge dans la série animée Castelvania (Netflix). Il est également connu pour son rôle du capitaine Lorca dans la série Star Trek : Discovery ou celui du Dr Hunter Aloysius dans The OA (Netflix). Marié depuis 2001 à Emma Hewitt, une réalisatrice de documentaires, il est père de deux enfants : Lily (née en mars 2002) et Ruby (née en août 2005).