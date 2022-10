Mort de Robbie Coltrane, Hagrid dans Harry Potter : les causes exactes de son décès dévoilées

Les circonstances de la mort de Robbie Coltrane, inoubliable Hagrid de Harry Potter, ont été révélées. L'acteur est mort à l'âge de 72 ans de douloureux problèmes de santé, indique les sites britanniques du Sun et du Mirror.

Selon le certificat de décès du comédien britannique qui date du 14 octobre 2022, plusieurs facteurs sont en causes comme une défaillance multiviscérale. Il souffrait d'une santé fragile depuis un certain temps, diminué par le diabète et l'obésité. C'est ainsi qu'une septicémie, une infection des voies respiratoires inférieures et un blocage cardiaque font partie des causes de la disparition de celui qui avait confié être un gros buveur - il se disait capable de boire une bouteille de whisky par jour.

Robbie Coltrane, né en Ecosse Anthony Robert McMillan, avait changé son nom pour rendre hommage au musicien et légende du jazz John Coltrane. C'est son ex-épouse et professeur de pilates, Rhona Gemmell, mère de ses enfants Spencer et Alice, qui a signé le certificat de décès du comédien.

Mythique pour son personnage tendre et bienveillant dans la saga écrite par J. K. Rowling, Robbie Coltrane avait également participé à une autre franchise immense, celle de James Bond. Il y incarne Valentin Dmitrovich Zukovsky dans Le Monde ne suffit pas et GoldenEye, deux épisodes menés par Pierce Brosnan. Il avait aussi participé à une mini-série pour la BBC dans les années 1980, Tutti Frutti.

Un "oncle" bienveillant

Sa disparition a entraîné de nombreux membres de Harry Potter a fait part de leur chagrin, la plupart étant de jeunes enfants dans la saga quand ils ont rencontré l'acteur chaleureux qui les a accompagnés dans l'univers impressionnant du cinéma et d'une superproduction hollywoodienne.