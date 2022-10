Mort de Robbie Coltrane : le célèbre Hagrid d'"Harry Potter" est décédé à l'âge de 72 ans

L'acteur Robbie Coltrane, qui incarnait le personnage d'Hagrid dans les films Harry Potter, est décédé à l'âge 72 ans d'après les informations de Sky News. "On se souviendra probablement de Robbie pendant des décennies en tant qu'Hagrid... un rôle qui a apporté de la joie aux enfants et aux adultes, suscitant un flot de lettres de fans chaque semaine pendant plus de 20 ans", a déclaré son agent concernant l'acteur qui était aussi connu pour son rôle de Valentin Zukovsky dans la franchise James Bond.

Robbie Coltrane avait fait sa première apparition sur le grand écran dans La Mort en direct de Bertrand Tavernier, avant d'explorer d'autres genres que ce soit le fantastique dans Flash Gordon; Krull (1983), les films de guerre avec Revolution (1985), le thriller avec Mona Lisa (1986), la comédie musicale avec Absolute Beginners (1986), les films historiques avec Henry V (1989) ou encore la romance dans Une bouteille à la mer en 1999.

Récompensé de nombreuses fois

Côté télévision, il a incarné durant trois saisons, de 1993 à 1996, le psychologue Eddie Fitzgerald, héros principal dans la série policière britannique Cracker. Grâce à ce rôle, il a remporté de nombreuses distinctions, comme le British Academy Television Award du meilleur acteur à trois reprises : 1994, 1995, 1996. Il avait également été nominé dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle en 2002 au British Academy Film Award et au Saturn Award, mais cette fois-ci pour son rôle d'Hagrid dans Harry Potter, qui demeure très certainement son plus grand succès.

Avant de se lancer dans sa carrière d'acteur, il avait réalisé des études de peinture et de cinéma à la Glasgow School of Art, avant de réaliser le documentaire Young mental health, lauréat du prix du Scottish Education Council en 1973. Il est également papa d'une charmante fille prénommée Alice.