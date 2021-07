Harry Potter : La fille d'Hagrid (Robbie Coltrane) est une bombe !

Potion magique ? Sortilège ? L'acteur écossais Robbie Coltrane est le fier papa d'Alice, une très charmante jeune femme sur laquelle les fées semblent s'être penchées à sa naissance. Aujourd'hui âgée de 23 ans, elle s'affiche comme les jeunes de sa génération sur Instagram. Mais on peut aussi la retrouver devant la caméra...

Sur son compte, ouvert en 2016, Alice partage avec parcimonie des photos de ses aventures, ses soirées entre copains ou tout simplement des selfies d'elle. L'occasion de découvrir que la fille de Robbie Coltrane - de son vrai nom Anthony Robert McMillan - et de son ex-épouse Rhona Gemmell, possède un charme fou. Un joli minois qui apparaît aussi sur petit et grand écran puisqu'elle a suivi les traces de son illustre père devenant actrice à son tour ! Elle est signée au sein de l'agence Hamilton Hodell. En effet, elle a joué dans les séries Outlander, Urban Myths (où elle jouait avec son père) ou encore Roadkill. Au cinéma, on a pu la voir au générique de The Souvenir ou plus récemment Hitman & Bodyguard 2. Nul doute que l'acteur, qui a de sérieux problèmes de santé à cause de son surpoids et de douleurs aux articulations, donne de précieux conseils à sa fille pour affronter le dur monde du show business.