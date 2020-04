Harry Potter : Que devient Robbie Coltrane, l'inoubliable Hagrid ?

Le confinement aura au moins eu le mérite de pousser les chaînes télé à rediffuser leurs plus grands classiques. Comme chaque semaine de vacances depuis son apparition sur les grilles, on pourra regarder ce mardi 14 avril au soir Harry Potter à l'école des sorciers. Le premier volet de la saga, sorti en 2001, nous amène à prendre des nouvelles de ses acteurs inoubliables, à l'instar de Robbie Coltrane.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il a campé le personnage de Rubeus Hagrid comme personne pendant dix ans dans la saga Harry Potter. Qu'est-il devenu depuis l'arrêt des films cultes ? C'est le moment de le découvrir. Cet acteur britannique avait surtout fait parler de lui à cause de problèmes de santé. Il avait été vu en fauteuil roulant en mars 2019, à la sortie d'un hôpital londonien. Il attendait alors une opération pour soulager ses problèmes d'arthrose aux genoux, qui le faisaient souffrir depuis des années.

Robbie Coltrane avait d'ailleurs été nommé aux BAFTA en 2001 pour le premier épisode d'Harry Potter (meilleur second rôle). L'acteur britannique a une carrière longue de trente années. Plus récemment, on a pu le voir dans Effie Gray avec Dakota Fanning, un long métrage dont le scénario est signé Emma Thompson. Celle-ci a également fait partie de l'aventure Harry Potter, dans laquelle elle incarne le professeur Sybil Trelawney.

Pour interpréter Hagrid, il aura fallu faire appel à des doublures, dont le rugbyman Martin Bayfield (2,08 m), puisque Robbie Coltrane mesure en réalité 1,86 m, bien loin derrière les 2,59 m d'Hagrid dans les livres. Depuis le tournage de Harry Potter à l'école des sorciers, Robbie Coltrane a divorcé de Rhona Gemmel en 2003, après quatre ans de mariage. Ils avaient accueilli deux enfants : Alice (née en 1998) et Spencer (née en 1992). Aujourd'hui, Robbie Coltrane est âgé de 70 ans.