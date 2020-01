Harry Potter : Pattenrond, Hedwige... Que deviennent les animaux de la saga ?

Dans le monde des sorciers, l'animal est très important. Dès les premières minutes du film Harry Potter à l'école des sorciers, Hagrid aide le jeune héros à acheter son matériel scolaire. Il a alors le choix entre un crapaud, un rat, un chat ou une chouette. Il héritera ensuite d'un oiseau blanc aux yeux jaunes : la célèbre Hedwige. De l'énorme chien d'Hagrid, à Pattenrond, le chat roux d'Hermione, en passant par Croutârd, le rat à l'oreille blessée de Ron, tous ces personnages ont été interprétés par des animaux spécialement dressés pour l'occasion.

Il est difficile d'obtenir des informations sur l'âge précis de ces animaux, encore moins sur leur vie d'aujourd'hui. Mais voici tout ce qu'il y a à savoir sur les petites bêtes qui ont fait d'Harry Potter un si grand succès. Tous ont au moins été joués par plusieurs animaux au fils des années. C'est par exemple le cas d'Hedwige. Au départ, elle était jouée par un mâle nommé Gizmo. Elle a été entraînée par un certain Gary Gero, éducateur animalier qui s'occupait de tous les animaux sur le tournage de La Chambre des secrets et La Pierre philosophale.

Gary Gero était l'un des dresseurs les plus importants sur la saga Harry Potter, s'occupant des trois premiers volets. Pumpkin, une femelle persan, a joué dans Le Prisonnier d'Azkaban, puis elle a été remplacée par Crackerjack, un mâle, sur les trois prochains films, jusqu'au Prince de sang-mêlé.

Le Prisonnier d'Azkaban est l'un des films de la saga qui a réquisitionné le plus d'animaux. On pouvait y découvrir Berry, un berger allemand de couleur noir, qui jouait l'animagus de Sirius Black. Bien après avoir tourné dans le film, en septembre 2011, son maître, Paul Thomspson, ne pouvait plus s'occuper de lui à cause de sa carrière de cascadeur. À 10 ans, il a alors été mis à l'adoption avec son meilleur ami, Porridge, qui a lui aussi tourné dans des films. Malheureusement aujourd'hui, les deux canidés sont morts. Il est explique sur le site du refuge qui les accueillaient, qu'ils étaient âgés et avaient tous deux des problèmes de santé. Dans le volet suivant, l'animagus de Sirius Black est joué par Cleod, un lévrier écossais.

On explique aussi ce changement constant d'animaux par le fait que plusieurs réalisateurs ont participé à la saga. Voici Hugo qui a joué Crockdur, le chien d'Hagrid, dans les trois premiers volets d'Harry Potter. Ce mâtin napolitain mâle a été entraîné par Gary Gero. Il a par la suite été joué par Monkey, dans le film Harry Potter et l'ordre du Phoenix. Il a été suivi par une femelle prénommée Uno, qui a été maltraitée avant d'être adoptée par ses maîtres et soigneurs. Elle a même reçu un "Pawscar" de l'association américaine Humane, qui lutte pour les droits des animaux abandonnés, pour son rôle dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé.

Certains d'entre eux comme Pumpkin et Croutârd (qui est joué par un rat prénommé Rex) étaient rassemblés aux Studios Harry Potter, près de Londres, pour une visite exceptionnelle en présence des animaux de la saga, en 2015.