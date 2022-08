Harry Potter : Une star de la saga s'est fiancée, remariage en vue

Pour tous les fans de la saga Harry Potter, voici un nom qui ne vous est peut-être pas familier. Il ne s'agit pas de Daniel Radcliffe mais de Chris Rankin alias Percy, le grand-frère de Ron Weasley incarné par Rupert Grint dans Harry Potter. En effet, l'acteur est apparu dans de nombreux volets de la saga Harry Potter comme Harry Potter et la Chambre des secrets (2002), Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban (2004), Harry Potter et l'Ordre du Phénix (2007) ou encore Harry Potter et les Reliques de la Mort (2010 et 2011). Il est également apparu dans la tournée The Magical Music of Harry Potter en 2021.

Chris Rankin, désormais âgé de 38 ans, s'est fiancé avec Ness Beecroft lors d'un voyage romantique en Floride. Une nouvelle que Chris Rankin a partagée sur Instagram avec une photo publiée jeudi 4 août où on peut voir la bague de fiançailles sur la main gauche de sa compagne placée derrière l'acteur. "Bonne nouvelle ! J'ai demandé à @nessa_beecroft si elle avait envie de se fiancer et elle semblait d'accord avec l'idée", a écrit l'acteur de 38 ans visiblement épanoui en légende du post.