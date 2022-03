Bonnie Wright mariée : l'héroïne d'Harry Potter dévoile sa robe et sa grosse bague !

Pas besoin d'un filtre d'amour pour lui mettre la bague au doigt. C'est avec bonheur que Bonnie Wright, connue pour avoir incarné Ginnie Weasley dans tous les films Harry Potter, a dit "oui" à son cher et tendre. Le dimanche 20 mars 2022, la comédienne de 31 ans a partagé, non pas un aperçu complet de la cérémonie, mais un gros plan sur sa main et celle de son chéri, portant tous deux leurs anneaux de mariage. "Hier était le plus beau jour de ma vie, a-t-elle précisé, sur son compte Instagram. Grâce à mon époux !"

Non, l'élu de son coeur n'a pas de cicatrice en forme d'éclair sur le front. Bonnie Wright est en couple depuis la fin de l'année 2020 avec un certain Andrew Lococo, un acheteur chez la société de sa famille Soccerloco. Le mariage a eu lieu dans le centre écologique The Ecology Center de San Juan Capistrano, en Californie. Le reste, hélas, est tenu secret... excepté quelques détails, dévoilés en ligne : sur certaines photos et vidéos partagées de manière éphémère, on voit notamment que l'actrice portait une robe blanche aux manches bouffantes, avec un bouquet de fleurs oranges et blanches, et que sa moitié avait opté pour un sobre costume noir.