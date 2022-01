Emma Watson : Une énorme boulette s'est glissée dans les images des retrouvailles Harry Potter !

Il y a vingt ans, le monde découvrirait l'univers d'Harry Potter et de Poudlard, l'école des sorciers, pour la première fois sur grand écran. Mais évidemment, à l'époque, certains avaient déjà dévoré les premiers livres écrits par J.K. Rowling... dont certains comédiens qui ont, par la suite, décroché un rôle dans la saga. C'est notamment le cas d'Emma Watson, qui a toujours su qu'elle serait Hermione Granger, comme elle l'a expliqué dans la réunion disponible sur Salto depuis le 1er janvier 2022.

"Je crois que j'avais environ 8 ans quand le premier livre est sorti, a-t-elle expliqué. On les lisait en famille. Mon père faisait toutes les voix. Mon frère et moi, on était complètement obsédés. On le suppliait de continuer à chaque fin de chapitre. 'Encore un, s'il te plaît, rien qu'un, allez !'" Et si l'évocation de ce souvenir était touchante, au même titres que les retrouvailles avec son crush de l'époque, les admirateurs de l'actrice britannique ont été chagrinés par un détail : l'utilisation d'une image d'illustration... sur laquelle la production s'était tout simplement trompée d'Emma.