Emma Watson craquante en dentelle transparente, Salma Hayek dévoile ses épaules pour François-Henri Pinault

Ils ont su joindre l'utile à l'agréable. Le jeudi 15 septembre 2022, le groupe de luxe Kering a organisé son fameux Caring for Women Dinner à The Pool on Park Avenue, dans la ville de New York. L'évènement étant géré par les équipes de François-Henri Pinault, son épouse Salma Hayek a été aperçue, en coulisses, en train de rajouter quelques détails, quelques bougies, sur les tables, prêtes pour recevoir tous les invités de marque faisant partie de la guestlist exclusive.

Elle a ensuite quitté son blazer, son jean et son béret pour se mettre sur son trente-et-un. Salma Hayek est apparue, lors du dîner, au bras de son mari François-Henri Pinault dans une robe noire sublime signée Gucci, laissant apercevoir ses épaules - un souvenir du tournage du film de Ridley Scoot ? Elle n'était d'ailleurs pas la seule à avoir choisi la maison italienne ce soir-là puisque Jodie Turner-Smith avait également fait appel à elle pour sa tenue. Etaient également présentes Emma Watson, d'une fraîcheur impeccable en dentelle blanche griffée Alexander McQueen, un sac du même créateur et des bijoux argentés, ainsi que Kat Graham, Andra Day, Christy Turlington ou encore Gloria Steinem.

Le dîner Caring for Women est organisé pour tenter d'en finir avec les violences faites aux femmes et aux filles du monde entier. L'évènement soutient également l'égalité des sexes et le développement des talents féminins. Pas étonnant, donc, de voir qu'Emma Watson a répondu présente. Véritable icône féministe, l'ancienne héroïne de la saga Harry Potter avait notamment été nommée, en juillet 2014, ambassadrice de bonne volonté par l'ONU Femmes. Et c'est sans homme que l'actrice de 32 ans s'est rendue au Caring for Women Dinner. Elle serait, pourtant, en couple avec Brandon Green, le fils de Sir Philip Green, le milliardaire qui dirigerait, auparavant, la société Arcadia Group - Burton, Topshop, Outfit -, qu'elle aurait rencontré juste après sa rupture avec Leo Robinton.