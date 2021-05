Salma Hayek mariée à François-Henri Pinault : confidences sur leurs moments intimes "d'une grande banalité"

Entre Salma Hayek et François-Henri Pinault, c'est une affaire qui dure ! L'actrice mexico-américaine et l'homme d'affaires français sont mariés depuis déjà quatorze ans. Une longévité hors normes pour le show business, dont l'interprète de Frida Khalo a dévoilé les secrets au cours d'une interview à Closer.

Dans le numéro du vendredi 21 mai 2021, Salma Hayek plaide le "qui se ressemble s'assemble"! Avec François-Henri Pinault, ils profitent surtout des plaisirs simples de la vie. "François-Henri et moi aimons les mêmes choses. Nous apprécions la simplicité et cherchons à vivre ensemble des moments qui peuvent paraître d'une grande banalité. Par exemple, nous aimons regarder la télévision ensemble le soir, nous aimons les promenades dans la nature, la joie de partager un livre... Il y a quelque chose d'une grande simplicité qui nous unit", confie l'actrice de 54 ans à nos confrères.

L'éducation de leur fille Valentina, déjà âgée de 13 ans, est une priorité pour Salma Hayek et François-Henri Pinault, mais également une manière d'entretenir leur relation. L'actrice est déjà si fière de sa jeune adolescente, qui lui donnerait même des conseils sur sa carrière. "C'est une belle personne qui a un très bon oeil sur les choses en général. Elle voit souvent juste et me donne de précieux conseils. D'ailleurs, elle commence à gérer mon image ! Elle n'arrête pas de me conseiller sur mes activités sur les réseaux sociaux. Elle me prend souvent en photo pour gérer mon compte Instagram. Ma fille commence progressivement à devenir mon imprésario", blague-t-elle.

En épousant un Français, Salma Hayek a dû embrasser la culture française, notamment lors de leurs premières années de mariage passées à Paris. Un mode de vie pas si différent des pays d'Amérique latine. "Je me suis sentie immédiatement à la maison ! Comme les pays d'Amérique du Sud, c'est tout de même un pays très imprégné par la culture catholique. Le mode de vie à la française me convient très bien, car j'aime prendre le temps de parler, manger et faire l'amour", conclut-elle. Une vie pleine d'harmonie.

