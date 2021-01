Salma Hayek et François-Henri Pinault : Photo délirante et surprenante

"Jamais je n'aurais pu imaginer partager ma vie avec un homme aussi merveilleux et extraordinaire", a récemment écrit Salma Hayek au sujet de son mari, François-Henri Pinault. Cet homme partage les mêmes délires de l'actrice. En témoigne son hilarante publication Instagram, sur laquelle le milliardaire français l'embarque dans un sac de courses...

Sur Instagram, Salma Hayek compte plus de 17 millions de followers. 17 millions d'internautes avec qui elle partage son quotidien, ses inspirations et souvenirs du passé en images. Vendredi 22 janvier 2021, la bombe de 54 ans a posté une photo de son mari François-Henri Pinault et elle. Le PDG du groupe Kering porte un sac de courses de la maison Bottega Veneta, dans lequel Salma est sagement assise.

"Joyeux anniversaire Daniel", écrit simplement @salmahayek en légende de sa photo. Ainsi, l'héroïne du film The Roads Not Taken (avec Javier Bardem et Elle Fanning, sorti aux États-Unis le 13 mars 2020) a adressé ses meilleurs voeux à Daniel Lee, directeur artistique de Bottega Veneta. Le créateur de mode britannique a ressuscité la prestigieuse maison italienne, qui appartient justement au groupe Kering.