Lady Gaga récompensée pour House of Gucci, la famille furieuse, une plainte envisagée

C'est une première pour Lady Gaga depuis le début de sa courte carrière cinématographique, mais il se pourrait bien qu'elle passe du rire aux larmes en très peu de temps... La chanteuse américaine incarne Patrizia Reggiani, célèbre pour avoir fait assassiner son mari, Maurizio Gucci, dans le film House of Gucci. Une performance qui lui a valu la reconnaissance du New York Film Critics Circle, qui vient tout juste de lui remettre le trophée de la meilleure actrice. Un bel honneur pour l'artiste de 35 ans qui partage l'affiche avec Salma Hayek, Al Pacino ou encore Adam Driver dans ce long-métrage.

Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu depuis la sortie du film en salles et notamment avec les héritiers de la famille Gucci. L'AFP a rapporté une lettre transmise le 29 novembre dernier à l'agence de presse ANSA, dans laquelle la famille italienne regrette la façon dont le personnage de Patrizia Reggiani est traité et notamment le fait qu'elle soit présentée comme "une victime". "La famille Gucci se réserve le droit de prendre toute initiative pour protéger son nom et son image, ainsi que ceux de ses proches", précise la lettre. Une plainte est ainsi envisagée.

Un traitement des faits qui ne passe pas

Visiblement très remontés contre la façon dont Ridley Scott a mis en scène l'histoire de leur famille, les Gucci ne comprennent pas le traitement accordé au personnage incarné par Lady Gaga, alors qu'il s'agit d'une "femme condamnée pour avoir commandité le meurtre de Maurizio Gucci". Un autre grief est reproché au film : la façon dont le fondateur, Aldo Gucci, et ses proches apparaissent à l'écran. Selon les héritiers de la famille italienne, ils les font passer pour "des hooligans, ignorants et insensibles au monde qui les entoure".