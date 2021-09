François Pinault en deuil : mort de sa fille Florence

François Pinault est un homme en deuil. Le capitaine d'industrie, fondateur des sociétés Artémis et Kering, a perdu sa fille Florence. Son décès a été annoncé par un avis publié dans les pages du journal Le Figaro. La défunte était âgée de 58 ans. Tout semble indiquer qu'elle a été emportée par le cancer.

"M. et Mme François Pinault, François-Henri, Dominique et Laurence, ses frères et soeur, Louis et Charles, ses fils, Gérard Campbell, son oncle, ont la douleur de vous faire part du décès de Florence Rogers-Pinault âgée de 58 ans", peut-on d'abord lire. Puis le clan a annoncé l'organisation de ses obsèques : "La messe de funérailles sera célébrée en l'église Saint-Sulpice, Paris (6e), le mercredi 8 septembre 2021, à 15H30." Si François Pinault et son fils, François-Henri - qui a repris la main depuis le milieu des années 2000 des sociétés paternelles - n'ont pas encore publiquement évoqué la mort de Françoise, il semble que celle-ci luttait contre la maladie.

En effet, l'avis de décès indique que ceux ayant été touchés par la mort de Françoise peuvent lui rendre un bel hommage en faisant un geste financier pour la recherche. "Des dons pourront être adressés à l'Institut international de cancérologie de Paris du professeur David Khayat [qui a notamment traité le défunt Johnny Hallyday, NDLR]", peut-on lire.

Florence Rogers-Pinault était donc la fille de François Pinault et de Maryvonne Campbell, la seconde épouse de l'homme d'affaires avec qui elle est mariée depuis 1970. La défunte occupait les fonctions de membre du conseil de gérance et de responsable des relations publiques du vignoble de Château Latour. Un domaine situé au coeur du Médoc produisant plus de 300 000 bouteilles par an et appartenant au groupe Artémis.

Toutes nos condoléances aux proches de Françoise Rogers-Pinault.