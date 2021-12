Diaporama Lady Gaga récompensée pour House of Gucci, la famille furieuse, une plainte envisagée

Lady Gaga arrive à la première du film "House of Gucci" à New York.

Lady Gaga pour le film House of Gucci

Lady Gaga, Jared Leto et Al Pacino participent à une séance de Q&A sur le film "House Of Gucci" à Los Angeles, le 21 novembre 2021.

Lady Gaga pour le film House of Gucci

Lady Gaga arrive à la première du film "House of Gucci" à New York, le 16 novembre 2021.

Lady Gaga pour le film House of Gucci

Lady Gaga quitte un événement "Q&A" à New York, à l'occasion de la sortie du film "House of Gucci". Le 17 novembre 2021

Lady Gaga, Jared Leto et Al Pacino participent à une séance de Q&A sur le film "House Of Gucci" à Los Angeles, le 21 novembre 2021.

Lady Gaga, Jared Leto et Al Pacino participent à une séance de Q&A sur le film "House Of Gucci" à Los Angeles, le 21 novembre 2021.

12 / 13

Lady Gaga et Jared Leto à la première du film "House of Gucci" suivie d'une conférence de presse à New York, le 17 novembre 2021.